Бросали покрышки с горевшей лоджии в микрорайоне Молодежном Бердска
Откачали пострадавшего на пожаре в квартире пятиэтажки под Бердском
Суд обязал Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за недвижимость во Франции
Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Польше
ЦБ: на отток капиталов из России влиюят медиа, а не санкции
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Не уволила прокурора Бердска Генпрокуратура
Горит квартира на 8 этаже в микрорайоне Молодежном Бердска
Пожаловаться генпрокурору о нарушении своих прав могут жители Бердска