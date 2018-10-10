Откачали пострадавшего на пожаре в квартире пятиэтажки под Бердском

Пожар произошел в квартире в Бердске ранним утром в среду, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

10 октября в 05:27 в бердском Новом поселке загорелась квартира в доме №4 на ул. Большевистской. На кухне огнем были повреждены мебель и домашние вещи.

В 05:37 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 4 единицы техники и 11 человек личного состава.

Как уточнил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, на тушение пожара выезжали бердские экипажи противопожарной службы, но территориально дома №4 на ул. Большевистской относится к Барышевскому сельсовету Новосибирского района.

По сведениям Степоненкова, на пожаре пострадал один человек, вероятно, надышавшись угарным газом:

-Он был в тяжелом состоянии, его откачивали. Огонь потушили соседи, — рассказал Николай Анатольевич, подчеркнув, что дознание по факту пожара в жилом доме проводят его коллеги из Новосибирского района, поэтому о причинах появления огня ему неизвестно.