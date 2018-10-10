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Не уволила прокурора Бердска Генпрокуратура

Роман Сивак заявил, что слухи о его отставке появились на фоне увольнений в руководстве прокуратуры Новосибирской области. Сейчас он ведет личный прием в своем рабочем кабинете.

10.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 3 коммент.
 
Не уволила прокурора Бердска Генпрокуратура

Прокурор Бердска Роман Сивак

В СМИ сегодня, 10 октября, появилась информация об увольнении прокурора Бердска Романа Сивака.

Сам Роман Андреевич в интервью «Курьер. Среда. Бердск» опроверг эти сообщения, назвав их слухами.

-Прямо сейчас я веду личный прием. Нахожусь на рабочем месте. Никто меня не уволил. Информация не соответствует действительности, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сивак, сообщив, что уже прочитал о своей отставке на Тайге.инфо.

По его словам, слухи о его увольнении распространились на фоне происходящего в руководстве прокуратуры Новосибирской области, где уволили ряд высокопоставленных прокуроров.

-На фоне этого, в этой мутной воде СМИ «уволили» и меня, — полагает прокурор Бердска, отказавшись, впрочем, комментировать кадровые перестановки в высшем эшелоне облпрокуратуры.

Пятилетка Романа Сивака в Бердске истекает в 2021 году. После этого либо пройдет ротация и его переведут в другой район, либо он останется на следующий пятилетний срок в бердской прокуратуре, что предусмотрено Конституцией. До пенсии ему еще далеко.

Роман Сивак был назначен прокурором Бердска приказом Гепрокурора 27 апреля 2016 года в порядке ротации. До этого он  6,5 лет являлся прокурором Каргатского района. Сивак сменил в Бердске Александра Власова, который проработал в городской прокуратуре 5 лет.

В прокуратуре Новосибирской области продолжается волна увольнений, сообщает Тайги.инфо, рассказав об увольнении глава ведомства в Бердске и одного из оставшихся замов прокурора региона.

Кроме того, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Вячеслав Гимади и общественник Владимир Кириллов объявили об увольнении прокурора Новосибирска Дениса Ференца, но эту информацию пока подтвердить не удалось.

Источники, близкие к ведомству, также рассказали об увольнении заместителя областного прокурора Владислава Мандрыко. Он уходит вслед за первым замглавы ведомства Любовью Кузьменок и другим замом Андреем Турбиным, который перешел в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Прокурор области Владимир Фалилеев находится в отпуске, и, по данным редакции, может сохранить работу, но с понижением в должности.

Кроме того, назначение Владимира Токарева врио прокурора Новосибирской области называют промежуточным.

«43 человека приезжают 10 октября в Новосибирскую область [с федеральной проверкой]», — заявил источник.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 12 октября комиссия Генпрокуратуры проведет прием граждан в облпрокуратуре.

Собеседники Тайги.инфо связывают, кадровые решения с обысками в областном суде в рамках уголовного дела начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктора Чиркунова. Управление — это структурное подразделение регионального правительства.

Чиркунова обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере), его зама Сергея Соколова — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им вменили подписание поддельных накладных о приемке сплит-систем, мониторов и источников бесперебойного питания для мировых судов на 9,2 млн рублей.

Санкцию на обыск у Соколова выдал Советский районный суд, но после этого сотрудники облсуда, по данным сайта ЦДЖ, сообщили о выданной санкции региональному правительству. Соответствующий факс из суда якобы обнаружился в электронной системе документооборота администрации Новосибирской области. Информацию подтвердил источник Тайги.инфо, близкий к правоохранительным органам. Шатовкина отозвала свое прошение о продлении полномочий, предварительно согласованной Высшей квалификационной коллегией судей.


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(3) Комментариев

  1. Сталкивался - знаю

    А зря. По существу заявления не рассматривают. Дают отписки и тд.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Аноним

    В Бердской прокуратуре все плохо

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. В.Шапран

    цитата: «43 человека приезжают 10 октября в Новосибирскую область [с федеральной проверкой]»
    8)
    Если хотя бы двое из них доедут до Бердска и, выслушав претензии бердчан, всерьёз проведут проверку работы бердской прокуратуры, то и Сивака может запросто постигнуть участь увольнения
    =-O

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