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Горит квартира на 8 этаже в микрорайоне Молодежном Бердска

Огонь вырывавшийся наружу с лоджии, закоптил стены высотки.

10.10.2018 Нет комментариев
 
Горит квартира на 8 этаже в микрорайоне Молодежном Бердска

Очевидцы прислали фото пожара на ул. Боровой

Пожарные подразделения Бердска срочно выехали на пожар в высотке микрорайона Молодежного.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», примерно в 11.00 сегодня, 10 октября, загорелась квартира на 8 этаже дома №4/9 на ул. Боровой.

Огонь вырывался с лоджии наружу, закоптились наружные стены дома. На место ЧП выехали полицейские.

На месте происшествия работает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

Подробности — в ближайшее время.

 


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