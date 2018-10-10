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Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Польше

Неизвестные повалили надгробные плиты на могилах воинов. Возмущенные поляки предложили зажечь свечи на оскверненном кладбище.

10.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Польше

Вандалы осквернили советское воинское кладбище в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши. В ответ местные власти призвали жителей принести свечи на могилы советских воинов.
Вандалы повалили 20 надгробий на военном кладбище, являющемся составной частью городского кладбища, еще в понедельник утром. «Это первый случай вандализма в послевоенной истории нашего города», — уверяет представитель городского хозяйственного управления Збигнев Жоньца.

Местные власти быстро восстановили все надгробия. Настало время подумать, почему жители города разрушают могилы освобождавших город солдат. К этому призвал и член городского совета Милош Каминский: «Сегодня утром в Еленей-Гуре было осквернено военное захоронение советских солдат. Об этом пишут местные СМИ. Это очень грустная и неприятная новость для многих еленегурцев, и одновременно повод для стыда, что среди нас есть люди, которые не понимают и не уважают святость кладбища и вымещают свою слепую злобу на надгробиях. Может быть, это превратно толкуемая предвыборная кампания, может быть, общая атмосфера в Польше в последнее время, но я горячо верю, что есть много порядочных людей, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволили бы произойти чему-то подобному.

В знак солидарности с теми, чей покой потревожен, причем незадолго до тех дней, когда мы вспоминаем всех умерших, а также в знак протеста против насилия, давайте встретимся во вторник вечером под памятником «Ивану» на старом кладбище на улице Судецкой и зажжем свечи в память о них. И давайте поговорим, как можно осудить такие поступки, на случай, если они еще когда-нибудь повторятся». На своей странице в Facebook он разместил фотографию отремонтированных надгробных памятников и поблагодарил руководство кладбища за быструю реакцию на действия вандалов

Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Польше

Источник: РГ


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