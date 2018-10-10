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Создание детсадов на рабочих местах поддерживают 74% жителей Новосибирска

По мнению 24% опрошенных, производительность труда упадет, так как дети будут отвлекать мам от работы.

10.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Создание детсадов на рабочих местах поддерживают 74% жителей Новосибирска

Не все компании могут позволить себе организовать детские комнаты

Больше 40% горожан уверены, что это повысит эффективность работы сотрудниц с детьми. При этом только пятая часть работодателей Новосибирска выразила готовность предоставить сотрудникам возможность приводить детей в офис. Портал по поиску работы Зарплата.ру узнал у 1160 горожан и 540 представителей новосибирских компаний об их отношении к инициативе Минтруда РФ о создании детских комнат в рабочих помещениях.

Как показал опрос, 74% жителей Новосибирска одобряют инициативу российских властей, которые предлагают создать для женщин возможность приходить в офис с детьми и оставлять их в специально оборудованных детских комнатах. Почти четверть респондентов считают эту инициативу неудачной, а 2% затруднились ответить.

42% горожан отметили, что реализация инициативы позволит увеличить производительность женского труда. А по мнению 24% респондентов, производительность труда, наоборот, будет низкой, так как дети будут отвлекать мам от работы. 44% новосибирцев уверены, что все зависит от уровня ответственности самой сотрудницы.

При этом 80% опрошенных выразили уверенность в том, что работодателям создание таких комнат обойдется слишком дорого, и мало кто из них пойдет на это. Только 12% отметили, что компании охотно реализуют подобный проект, а 8% новосибирцев знают офисы, в которых уже существуют корпоративные детские сады.

Что касается самих работодателей Новосибирска, больше половины из них – 53% – поддерживают инициативу Минтруда, однако только 27% выразили уверенность, что рано или поздно комнаты для детей сотрудников появятся в их компаниях. 6% опрошенных рассказали, что такие комнаты у них уже есть. А 67% думают, что корпоративные детские сады у них никогда не появятся.

Основными трудностями в создании корпоративных детских садов работодатели называют большие финансовые затраты на содержание помещения, а также необходимость поиска воспитателей.

«Одна из приоритетных задач крупных компаний сегодня – создать максимально комфортные условия труда для сотрудника, позволяющие ему тратить меньшее количество времени на дорогу до офиса. Организовывая корпоративные детские сады, работодатели закрывают сразу несколько важных потребностей работников с детьми, тем самым получая более мотивированный и лояльный коллектив. Но нужно понимать, что финансовые затраты на создание детских комнат могут быть слишком высокими, поэтому позволить себе такие проекты могут только крупные игроки рынка. Часто такие комнаты встречаются в ведущих IT и телеком-компаниях», — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.

 


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