Пожаловаться генпрокурору о нарушении своих прав могут жители Бердска

В прокуратуре Новосибирской области осуществляет работу комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

12 октября с 10.00 до 17.00 сотрудники Генпрокуратуры РФ проведут прием граждан в прокуратуре Новосибирской области по адресу: Новосибирск, ул. Каменская, 20А.

-Граждане могут обратиться на прием с устной жалобой или письменным заявлением о нарушении законов, своих прав или свобод, либо в интересах иных лиц, представителями которых они являются, — уточнил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-(383)-223-06-60.