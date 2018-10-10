ЦБ: на отток капиталов из России влиюят медиа, а не санкции

ЦБ РФ считает краткосрочным снижение объемов вкладов населения, оно связано в том числе с медийным эффектом новостей о курсе рубля. Такое мнение высказал журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

«Такая тенденция к снижению вкладов, которую вы заметили в августе — сентябре, на наш взгляд, является краткосрочной. В ближайший квартал мы ожидаем прироста вкладов населения в банках. Во многом это было связанно с двумя факторами — тарифной политикой крупных банков, которые привлекали вклады по достаточно низким ставкам и скажем так медийным эффектом обсуждения валютного курса», — сказал он.

Несмотря на краткосрочный отток вкладов в сентябре, по словам Поздышева, общий прирост вкладов граждан в банковскую систему с начала года составил 1 трлн рублей или 1,7%.

Он также сообщил, что Банк России зафиксировал по итогам января — сентября 2018 года снижение активов банковского сектора РФ в иностранной валюте.

«Мы говорим об отчетности на 1 октября. На мой взгляд, несмотря на турбулентность последнего месяца, которая была связана в первую очередь с поведением вкладчиков, банковская система эти девять месяцев прошла достаточно уверенно. Активы увеличились на 4,3 трлн рублей в абсолютном выражении. Здесь два тренда: рублевая часть активов увеличилась значительно, а валютная часть активов незначительно снизилась. То есть идет процесс деволютизации, мы его наблюдаем», — сказал Поздышев.

Банк России уже давно ведет политику девалютизации балансов российских банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила о такой необходимости. По ее словам, это будет иметь позитивный долгосрочный эффект для финансовой стабильности. В рамках этой политики ЦБ с 1 июля уже ограничил валютное кредитование для российских компаний, повысив коэффициенты риска по валютным активам (кредитам и вложениям в долговые инструменты, номинированные в валюте). Также Набиуллина говорила, что Банк России не исключает введения повышенных отчислений в обязательные резервы также по валютным депозитам банков.

Прибыль российских банков

Прибыль российского банковского сектора за январь — сентябрь 2018 года выросла на 58% и достигла 1,068 трлн рублей, также сообщил Поздышев.

За аналогичный период 2017 года прибыль сектора составила 675 млрд рублей.

«Прибыль за сентябрь российской банковской системы — 168 млрд рублей. Что по итогам девяти месяцев дает нам прибыль всех российских банков в 1,068 трлн рублей. В целом наши прогнозы по прибыли в этом году подтверждаются», — сказал он.

Зампред ЦБ также отметил, что регулятор сохраняет прогноз по прибыли банковского сектора в 2018 году на уровне 1,2-1,3 трлн рублей.

По данным регулятора, прирост кредитования физлиц по итогам девяти месяцев составил 2 трлн рублей, или 16,3%, рост кредитования предприятий — 2,7 трлн рублей, или 5,5%.

«Кредитование экономики выросло с начала года на 4,7 трлн рублей, это кредиты юридическим лицам и физическим лицам. Кредиты экономике превысили сумму 47,1 трлн рублей.

В том числе кредиты юрлицам достигли на 1 октября почти 33 трлн рублей, с начала года прирост составил 5,5%. Из 4,7 трлн рублей кредитов, выданных экономике в этом году, 2,7 трлн рублей — это кредиты предприятиям, 2 трлн рублей — это прирост кредитного портфеля физлиц. Кредитование физических лиц растет темпами 16,3% с начала года», — отметил Поздышев.

По его словам, «в сентябре темп роста кредитования физлиц начал немного снижаться. Месячный прирост 2%, в августе было 2,4%». «То есть, возможно, начинает сказываться регулятивная демотивация кредитования необеспеченных потребкредитов и рискового ипотечного кредитования», — добавил он.

Источник: ТАСС