Суд обязал Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за недвижимость во Франции

Верховный суд Франции обязал российского бизнесмена Романа Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за принадлежащую ему виллу Chаteau de la Croе в Кап д’Антибе на юге Франции, сообщает Bloomberg.
Господин Абрамович приобрел эту виллу в 2004 году. Ее стоимость тогда составила $30 млн, как сообщали британские СМИ. В феврале того же года предприниматель получил разрешение на ремонт, который продлился четыре года.
По данным французских налоговиков, в 2006-м и 2007-м годах Роман Абрамович при уплате налога на имущество недооценил недвижимость, из-за чего заплатил меньше, чем должен был. Сама налоговая служба Франции оценила стоимость кв. м. Chаteau de la Croе в €41 тыс. ($47 тыс.).
В своих расчетах ведомство исходило из цен на схожие по характеристикам расположенные на Лазурном берегу здания. В том числе учитывалась стоимость виллы Фиорентина (Villa Fiorentina), где бывали члены семьи Кеннеди, актрисы Элизабет Тейлор и Грета Гарбо. В 2004 году эту виллу продали за €73 млн.
Адвокаты господина Абрамовича, доказывая его правоту, указывали, что налоговики завышают истинную стоимость виллы. Они утверждали, что бизнесмену пришлось вложить около €150 млн в дом, который в течение почти 30 лет находился в запущенном состоянии после пожара. Однако кассационный суд не принял во внимание эти аргументы.
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