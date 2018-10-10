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Суд обязал Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за недвижимость во Франции

Адвокаты бизнесмена утверждали, что налоговики завышают стоимость виллы на Лазурном берегу, в которую он вложил около €150 млн.

10.10.2018 Фото: en.wikipedia.org Нет комментариев
 
Суд обязал Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за недвижимость во Франции
Верховный суд Франции обязал российского бизнесмена Романа Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за принадлежащую ему виллу Chаteau de la Croе в Кап д’Антибе на юге Франции, сообщает Bloomberg.

Господин Абрамович приобрел эту виллу в 2004 году. Ее стоимость тогда составила $30 млн, как сообщали британские СМИ. В феврале того же года предприниматель получил разрешение на ремонт, который продлился четыре года.

По данным французских налоговиков, в 2006-м и 2007-м годах Роман Абрамович при уплате налога на имущество недооценил недвижимость, из-за чего заплатил меньше, чем должен был. Сама налоговая служба Франции оценила стоимость кв. м. Chаteau de la Croе в €41 тыс. ($47 тыс.).

В своих расчетах ведомство исходило из цен на схожие по характеристикам расположенные на Лазурном берегу здания. В том числе учитывалась стоимость виллы Фиорентина (Villa Fiorentina), где бывали члены семьи Кеннеди, актрисы Элизабет Тейлор и Грета Гарбо. В 2004 году эту виллу продали за €73 млн.

Адвокаты господина Абрамовича, доказывая его правоту, указывали, что налоговики завышают истинную стоимость виллы. Они утверждали, что бизнесмену пришлось вложить около €150 млн в дом, который в течение почти 30 лет находился в запущенном состоянии после пожара. Однако кассационный суд не принял во внимание эти аргументы.

Источник: Ъ


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