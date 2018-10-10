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Стивен Сигал не верит в сговор Трампа и Путина

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Стивен Сигал не верит в сговор Трампа и Путина

По его словам, антироссийская пропаганда связана с внутриполитической борьбой в самих Соединенных Штатах.

10.10.2018 Фото: Alexei Druzhinin Нет комментариев
 
Стивен Сигал не верит в сговор Трампа и Путина
Против России идет поток пропаганды, в котором большая часть заявлений вымышлена, а сама эта ситуация является следствием беспринципной политической борьбы в США, считает актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал.

«Я считаю, что во всей этой ситуации присутствует невероятный объем пропаганды против России, и, по моему мнению, большая часть звучащих вещей сфабрикована и не соответствует действительности. И думаю, что вся эта история со сговором России и президента Соединенных Штатов и что президент США замешан в этом, это все фантазия», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, это связано с внутриполитической борьбой в самих Соединенных Штатах.

«Думаю, что это больше связано с большим расколом между республиканцами и демократами, консерваторам и либералами и тем, что сейчас определенные группы готовы сделать что угодно. Им все равно, законно это или незаконно, аморально ли это – все что угодно, чтобы выиграть эту битву, где верх возьмет их повестка дня», — считает Сигал.
Он добавил, что Америка подошла к переломному моменту, когда республиканцам и демократам надо осознать, что надо работать вместе и более цивилизованно.
Стивен Сигал был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей в начале августа. Его задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее. Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН.

Источник: РИА Новости


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