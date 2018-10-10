Глава РПЦ обвинил Константинополь в притязании на вселенскую власть

Константинопольский патриарх Варфоломей притязает на «вселенскую власть», несвойственную православному архиерею, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он заявил 9 октября на братской трапезе в Троице-Сергиевой лавре.

«Сегодня, когда Константинопольский патриарх притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть, мы выступаем на стороне правды, на стороне православия. И мы будем хранить твердо наши православные каноны, нашу веру», — заявил предстоятель. Его слова приводятся в сообщении на сайте Русской православной церкви 9 октября.

Патриарх Кирилл также выразил надежду, что Вселенская православная церковь сможет пройти через нынешние искушения. Кроме того, священнослужитель подчеркнул, что именно простые люди сейчас отстаивают единство канонической Церкви. «Я знаю, как мужественно они защищают это единство, как они охраняют свои храмы, как они сопротивляются попыткам захвата, как они борются буквально на передовой — и не просто за единство нашей Церкви, но за чистоту православия», — подчеркнул глава Русской церкви.

В апреле президент Украины Петр Порошенко объявил о начале процедур создания в стране единой поместной церкви и обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской церкви. В сентябре Константинополь назначил своими экзархами в Киеве архиепископов из США и Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине.

В Московском патриархате назвали это решение вторжением и заявили о прекращении участия в структурах под председательством Константинополя.

Источник: iz.ru