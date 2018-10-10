Видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске появилось в сети
На кадрах видно, что самолет лежит на брюхе, пассажиров эвакуируют по надувному трапу. Лайнер Sukhoj Superjet-100, летевший из Улан-Удэ, при посадке выкатился за пределы ВПП, у него подломилась стойка шасси.(ВИДЕО)
В Сети появились фотографии и видео с самолетом авиакомпании «Якутия», который при посадке в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Кадры показали местный портал News.Ykt.Ru и телеканал «Якутия 24».
На фотографиях видно, что самолет лежит на брюхе, пассажиров эвакуируют с помощью надувных трапов.
Фото: News.Ykt.Ru
ЧП произошло в ночь на среду. По данным Росавиации, после приземления в аэропорту Якутска самолет Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП, у лайнера подломились основные опоры шасси.
Фото: News.Ykt.Ru
На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как на месте ЧП проводится эвакуация пассажиров. На одном из видео также можно разглядеть поврежденную сломанную опору шасси.
Видео: SakhaDay / Youtube
Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позднее авиапреревозчик сообщил, что четверо человек после инцидента обратились в медпункт. Всего на борту лайнера были 87 пассажиров и пять членов экипажа.
Видео: SakhaDay / Youtube
Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование инцидента.
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Вот вам и прорыв. Кучу миллиардов на проект сухой ушло. А они новые рассыпаются. Боинги пендосовские по тридцать лет летают и ничего. Ну человек с сердечками ваш выход
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Тут не Чел с , а Патриот оды хвалебные Ладе Вестаи технологическому прорыву поёт
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Очередной позор Что дальше?
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