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Видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске появилось в сети

На кадрах видно, что самолет лежит на брюхе, пассажиров эвакуируют по надувному трапу. Лайнер Sukhoj Superjet-100, летевший из Улан-Удэ, при посадке выкатился за пределы ВПП, у него подломилась стойка шасси.(ВИДЕО)

10.10.2018 Фото: News.Ykt.Ru 3 коммент.
 
Видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ 100 в Якутске появилось в сети

Фото: News.Ykt.Ru

В Сети появились фотографии и видео с самолетом авиакомпании «Якутия», который при посадке в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Кадры показали местный портал News.Ykt.Ru и телеканал «Якутия 24».

На фотографиях видно, что самолет лежит на брюхе, пассажиров эвакуируют с помощью надувных трапов.

Видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ 100 в Якутске появилось в сети

Фото: News.Ykt.Ru

ЧП произошло в ночь на среду. По данным Росавиации, после приземления в аэропорту Якутска самолет Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП, у лайнера подломились основные опоры шасси.

Видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ 100 в Якутске появилось в сети

Фото: News.Ykt.Ru

На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как на месте ЧП проводится эвакуация пассажиров. На одном из видео также можно разглядеть поврежденную сломанную опору шасси.

Видео: SakhaDay / Youtube


Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позднее авиапреревозчик сообщил, что четверо человек после инцидента обратились в медпункт. Всего на борту лайнера были 87 пассажиров и пять членов экипажа.

Видео: SakhaDay / Youtube

Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Видео: SakhaDay / Youtube

Источник: РБК


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Вот вам и прорыв. Кучу миллиардов на проект сухой ушло. А они новые рассыпаются. Боинги пендосовские по тридцать лет летают и ничего. Ну человек с сердечками ваш выход :-D

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  2. Аноним

    Очередной позор ;) Что дальше?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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