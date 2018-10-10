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Ножом во время ссоры ударил 9-классника сверстник в школе Новосибирска

Поножовщиной закончился конфликт 15-летних подростков в школьной раздевалке. СК изъял записи с камер видеонаблюдения.

10.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: СКР Нет комментариев
 
Ножом во время ссоры ударил 9 классника сверстник в школе Новосибирска

СК расследует происшествие в школе

В Новосибирске проводится проверка по факту конфликта учащихся старших классов, завершившегося причинением телесных повреждений. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил официальный представитель регионального управления СКР Михаил Третьяков.

Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска СК по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту конфликта 9-классников, произошедшего в общеобразовательной школе №202.

Предварительно установлено, что 9 октября около 10 часов 20 минут во время перемены двое 15-летних подростков находились у раздевалки. Между ними произошла ссора, в ходе которой один из них нанес потерпевшему колото-резаное ранение в ногу перочинным ножом.

-Сотрудниками образовательного учреждения была вызвана скорая медицинская помощь пострадавшему подростку. Его доставили в ближайшее лечебное учреждение, где оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время подросток находится дома под присмотром законных представителей, — рассказал майор Третьяков.

На место происшествия прибыло руководство регионального следственного управления, территориального отдела и следователи, сотрудники полиции.

Следователи изъяли видеозапись камер видеонаблюдения и перочинный нож, проводятся опросы педагогов и учеников, которые стали очевидцами произошедшего. Устанавливаются условия проживания и воспитания подростков, а также причины конфликта.

 


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