Скотник расчленил и спрятал во дворе труп убитого собутыльника в Новосибирской области

В Купинском районе участковым уполномоченным раскрыто жестокое убийство, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
Вечером 8 октября участковый уполномоченный отдела МВД России по Купинскому району осуществлял на закрепленном административном участке в с. Чаинка проверку лиц, находящихся на профилактическом учете.
Зайдя в дом по улице Школьной, сотрудник полиции заметил на веранде топор со следами крови. Хозяин дома пояснил, что это кровь от забоя домашнего скота. Пройдя в жилище, сотрудник полиции увидел на полу аналогичные пятна бурого цвета. Заподозрив мужчину в совершении преступления, участковый уполномоченный немедленно сообщил информацию в дежурную часть отдела полиции и продолжил наблюдение за домом на случай если гражданин предпримет попытку скрыться.
На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа полиции, сотрудники следственного комитета.
В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили во дворе дома спрятанные части тела человека.
Как выяснили правоохранители, 7 октября около 23.00 хозяин дома – 53-летний ранее судимый за совершение тяжкого преступления мужчина — распивал спиртное со своим гостем — 62-летним жителем села. В ходе возникшей ссоры хозяин дома нанес гостю множественные удары ножом и топором, после чего с целью сокрытия преступления расчленил труп.
По данному факту следственными органами СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).
По данным следствия, подозреваемый освободился из мест лишения свободы в апреле 2018 года, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Приехал в село Чаинка и стал работать скотником. Вечером 07 октября к нему в гости пришел 63-летний потерпевший со спиртными напитками.
Около 23 часов того же дня между мужчинами в ходе застолья возникла ссора. После этого, подозреваемый взял нож с кухонного стола и нанес им множественные ранения потерпевшему в различные части тела, от чего последний скончался на месте происшествия.
Затем, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемый расчленил топором тело потерпевшего и спрятал на придомовой территории, рассказали в СК.
На следующий день с проверкой подозреваемого, стоявшего на профилактическом учете, прибыл участковый местного отделения полиции. В ходе обследования условий проживания мужчины полицейский заметил кровь на полу в доме и следы волочения от крыльца. Подозреваемый пояснил, что в доме кровь животного.
Участковый покинул помещение дома, сообщил о подозрительном поведении подозреваемого, обстановке в его жилище и предположениях о возможном совершении особо тяжкого преступления указанным мужчиной в дежурную часть отдела полиции.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Не тот уже участковый пошел. Так как он действовал действуют соседи. Вызывают дежурную часть а сами за домом наблюдают. Надел наручники на алкаша и вперёд в райотдел. Позорище
1 2
Хоть так, по нынешней полиции и то результат.
1 1