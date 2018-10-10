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Скотник расчленил и спрятал во дворе труп убитого собутыльника в Новосибирской области

Участковый, проверявший освободившегося из тюрьмы, заметил его странное поведение. А обнаружив кровь по всему дому, не поверил, что это кровь животного.

10.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Скотник расчленил и спрятал во дворе труп убитого собутыльника в Новосибирской области

Классическое завершение пьянки

В Купинском районе участковым уполномоченным раскрыто жестокое убийство, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Вечером 8 октября участковый уполномоченный отдела МВД России по Купинскому району осуществлял на закрепленном административном участке в с. Чаинка проверку лиц, находящихся на профилактическом учете.

Зайдя в дом по улице Школьной, сотрудник полиции заметил на веранде топор со следами крови. Хозяин дома пояснил, что это кровь от забоя домашнего скота. Пройдя в жилище, сотрудник полиции увидел на полу аналогичные пятна бурого цвета. Заподозрив мужчину в совершении преступления, участковый уполномоченный немедленно сообщил информацию в дежурную часть отдела полиции и продолжил наблюдение за домом на случай если гражданин предпримет попытку скрыться.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа полиции, сотрудники следственного комитета.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили во дворе дома спрятанные части тела человека.

Как выяснили правоохранители, 7 октября около 23.00 хозяин дома – 53-летний ранее судимый за совершение тяжкого преступления мужчина — распивал спиртное со своим гостем — 62-летним жителем села. В ходе возникшей ссоры хозяин дома нанес гостю множественные удары ножом и топором, после чего с целью сокрытия преступления расчленил труп.

По данному факту следственными органами СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).

По данным следствия, подозреваемый освободился из мест лишения свободы в апреле 2018 года, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Приехал в село Чаинка и стал работать скотником. Вечером 07 октября к нему в гости пришел 63-летний потерпевший со спиртными напитками.

Около 23 часов того же дня между мужчинами в ходе застолья возникла ссора. После этого, подозреваемый взял нож с кухонного стола и нанес им множественные ранения потерпевшему в различные части тела, от чего последний скончался на месте происшествия.

Затем, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемый расчленил топором тело потерпевшего и спрятал на придомовой территории, рассказали в СК.

На следующий день с проверкой подозреваемого, стоявшего на профилактическом учете, прибыл участковый местного отделения полиции. В ходе обследования условий проживания мужчины полицейский заметил кровь на полу в доме и следы волочения от крыльца. Подозреваемый пояснил, что в доме кровь животного.

Участковый покинул помещение дома, сообщил о подозрительном поведении подозреваемого, обстановке в его жилище и предположениях о возможном совершении особо тяжкого преступления указанным мужчиной в дежурную часть отдела полиции.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Не тот уже участковый пошел. Так как он действовал действуют соседи. Вызывают дежурную часть а сами за домом наблюдают. Надел наручники на алкаша и вперёд в райотдел. Позорище

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