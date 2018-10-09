Мешки с мусором после субботника когда-нибудь вывезут с улиц Бердска

Около 700 человек участвовали в осеннем субботнике в Бердске. Они очистили от мусора 70 000 кв. метров территории города.

В осеннем субботнике, стартовавшим 5 октября, участвовали чиновники горадминистрации, управление ЖКХ, Административно-техническая инспекция, Комбинат бытовых услуг, служба судебных приставов, фонд соцстраха, управление природными ресурсами, часть управляющих компаний. Об этом доложил на совещании чиновников 8 октября начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Всего в субботнике участвовало 684 человека. Мусора собрано около 240 кубических метров, отметил Совбанов. Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, когда с улиц будут убраны мешки с мусором.

Совбанов затруднился назвать точную дату окончания сбора мешков.

— Определите точный график вывоза мусора, — приказал мэр.

Субботник продлится до 15 октября, сообщили в пресс-центре мэрии. И пригласили коллективы предприятий и учреждений, общественных организаций, политических партий, всех жителей Бердска активно присоединиться к чистой акции и привести город в надлежащее санитарное состояние: убрать мусор, старую листву, подрезать кустарники, покрасить мусорные контейнеры, произвести высадку деревьев.

Бесплатный прием собранного мусора (по специальным талонам) на полигоне ТБО будет организован по 15 октября. (МУП «СпецАвтоХозяйство» тел. 2-43-33, ул. Ленина, 18).

-Крупногабаритный, строительный и иной мусор, не упакованный в специальные мешки, бесплатно приниматься не будет, — предупредили в мэрии. — Запрещается сжигание листвы и мусора!

Чиновники надеются, что инициативные граждане помогут в уборке мест общего пользования: парков и скверов города. Для определения территорий для субботника нужно обращаться в отдел общественных связей администрации Бердска по тел. 2-21-05, 3-01-61, МКУ «УЖКХ» — тел. 4-00-11, МБУ «Управление природными ресурсами Бердска» — 2-75-55.