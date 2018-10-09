КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 2-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-ёхкомнатную квартиру
Продам СТУДИЮ
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мешки с мусором после субботника когда-нибудь вывезут с улиц Бердска

«Отравитель Скрипалей» Петров оказался сельчанином Мишкиным

Научно обосновал повышение пенсионного возраста премьер Медведев в статье

Новая остановка появится между Боровым и Раздольным в Бердске

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Ограничить Wi-Fi в школах и детсадах хочет Госдума

Дренаж в Бердске: В частном секторе проверяют уровень грунтовых вод

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Четыре девушки обвиняют Роналду в изнасиловании

Переедут в химзаводскую поликлинику отделения ЦГБ Бердска в ноябре

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Мешки с мусором после субботника когда-нибудь вывезут с улиц Бердска

Все выставленные возле дорог мешки вывезут на полигон твердых бытовых отходов по графику. Субботник продлится до 15 октября. Мусор на свалке принимают бесплатно.

9.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мешки с мусором после субботника когда нибудь вывезут с улиц Бердска

На осеннем субботнике собрали 240 кубических метров мусора

Около 700 человек участвовали в осеннем субботнике в Бердске. Они очистили от мусора 70 000 кв. метров территории города.

В осеннем субботнике, стартовавшим 5 октября, участвовали чиновники горадминистрации, управление ЖКХ, Административно-техническая инспекция, Комбинат бытовых услуг, служба судебных приставов, фонд соцстраха, управление природными ресурсами, часть управляющих компаний. Об этом доложил на совещании чиновников 8 октября начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Всего в субботнике участвовало 684 человека. Мусора собрано около 240 кубических метров, отметил Совбанов. Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, когда с улиц будут убраны мешки с мусором.

Совбанов затруднился назвать точную дату окончания сбора мешков.

— Определите точный график вывоза мусора, — приказал мэр.

Субботник продлится до 15 октября, сообщили в пресс-центре мэрии. И пригласили коллективы предприятий и учреждений, общественных организаций, политических партий, всех жителей Бердска активно присоединиться к чистой акции и привести город в надлежащее санитарное состояние: убрать мусор, старую листву, подрезать кустарники, покрасить мусорные контейнеры, произвести высадку деревьев.

Бесплатный прием собранного мусора (по специальным талонам) на полигоне ТБО будет организован по 15 октября. (МУП «СпецАвтоХозяйство» тел. 2-43-33, ул. Ленина, 18).

-Крупногабаритный, строительный и иной мусор, не упакованный в специальные мешки, бесплатно приниматься не будет, — предупредили в мэрии. — Запрещается сжигание листвы и мусора!

Чиновники надеются, что инициативные граждане помогут в уборке мест общего пользования: парков и скверов города. Для определения территорий для субботника нужно обращаться в отдел общественных связей администрации Бердска по тел. 2-21-05, 3-01-61, МКУ «УЖКХ» — тел. 4-00-11, МБУ «Управление природными ресурсами Бердска» — 2-75-55.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Андрей Травников поручил усилить контроль за рассмотрением обращений жителей области В 46 тыс. рублей оценили доход среднего российского пенсионера Суд Захаровой: подсудимая дружила со своей бывшей осуждённой начальницей

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика