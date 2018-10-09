«Отравитель Скрипалей» Петров оказался сельчанином Мишкиным

Русская служба «Би-би-си» утверждает, что отыскала односельчан Александра Мишкина, которого СМИ называют офицером ГРУ Александром Петровым, подозреваемым в Великобритании в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
О том, что Мишкин — настоящее имя Петрова, утверждают издания Bellingcat и The Insider, а также британская газета The Daily Telegraph.
«Би-би-си» пообщалась с уроженцами поселка Лойга в Архангельской области, где, согласно данным СМИ, родился Мишкин. Один из собеседников корпорации Денис Краснов узнал Мишкина на фотографии паспорта, опубликованной Bellingcat и The Insider, а также на фотографии с визы Петрова, опубликованной британскими властями. Житель Лойги Николай Тулинов также узнал Мишкина на фотографии с британской визы Петрова. Еще одна уроженка Лойги Марина Чобану не смогла узнать Мишкина на фотографии.
Краснов рассказал «Би-би-си», что в школе Мишкин учился хорошо, «на четыре и пять», однако медаль не получил. Также Краснов отметил, что Мишкин увлекался игровыми приставками, «дискотеки вел в поселке», в музыке предпочитал техно.
«Би-би-си» утверждает, что у Мишкина есть младшая сестра Мария, в середине 1990-х она с родителями переехала из Лойги в поселок Ломоватка. Отец Мишкина — Евгений, работал в лесозаготовительных предприятиях, сообщает «Би-би-си».
Инцидент в Солсбери
В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России.
В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.
Ранее интернет-издание Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить настоящее имя Боширова. По версии Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига.
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Оба эти хлопца, сотрудники главного управления Генштаба.
Про которых Владимир Владимирович Путин в очередной раз публично соврал, они гражданские, ждём заявления, что они уволились ещё год назад Большие головы в Генштабе после этого дела конечно полетят.
Ну, Боширов и Петров интервью Симоньян уже дали, теперь интересно, пригласит ли она Чепигу с Мишкиным, дабы выслушать их версию
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Чепига и Боширов абсолютно разные лица. Почему не демонстрируют Чепигу, думаю, это связано с тем что бритовласти не идут на официальный контакт, хотя их усиленно приглашают. А то что Беллингкэт все глубже влезает не в ту степь, это даже выгодно, ибо зайдя далеко, утонет в болоте.
С Петровым только сейчас история началась, будем смотреть дальше.
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а я с самого начала предполагал:
покажут Петрова, так сразу скажут что не того Петрова имели в виду.
Короче, дело из пальца высосано, уже даже неприлично продолжать: ни фактов, ни даже вообще ничего нет (в том числе и жертв кстати)
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Знаем ваше мнение давно, Анонимные тролли. Будете отказываться от всего и наводить тень на плетень.
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Если внешняя разведка закупит буденовки и марихуану, через сайт госзакупок уже не удивит.
А вот, то что звание героя России стало ассоциироваться с геем — вот это точно «прорыв»
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