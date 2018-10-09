«Отравитель Скрипалей» Петров оказался сельчанином Мишкиным

Русская служба «Би-би-си» утверждает, что отыскала односельчан Александра Мишкина, которого СМИ называют офицером ГРУ Александром Петровым, подозреваемым в Великобритании в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

О том, что Мишкин — настоящее имя Петрова, утверждают издания Bellingcat и The Insider, а также британская газета The Daily Telegraph.

«Би-би-си» пообщалась с уроженцами поселка Лойга в Архангельской области, где, согласно данным СМИ, родился Мишкин. Один из собеседников корпорации Денис Краснов узнал Мишкина на фотографии паспорта, опубликованной Bellingcat и The Insider, а также на фотографии с визы Петрова, опубликованной британскими властями. Житель Лойги Николай Тулинов также узнал Мишкина на фотографии с британской визы Петрова. Еще одна уроженка Лойги Марина Чобану не смогла узнать Мишкина на фотографии.

Краснов рассказал «Би-би-си», что в школе Мишкин учился хорошо, «на четыре и пять», однако медаль не получил. Также Краснов отметил, что Мишкин увлекался игровыми приставками, «дискотеки вел в поселке», в музыке предпочитал техно.

«Би-би-си» утверждает, что у Мишкина есть младшая сестра Мария, в середине 1990-х она с родителями переехала из Лойги в поселок Ломоватка. Отец Мишкина — Евгений, работал в лесозаготовительных предприятиях, сообщает «Би-би-си».

Инцидент в Солсбери

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

Ранее интернет-издание Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить настоящее имя Боширова. По версии Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

Источник: Интерфакс