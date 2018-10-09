Новая остановка появится между Боровым и Раздольным в Бердске

Увеличилось количество обращений в мэрию Бердска. Как сообщила на аппаратном совещании 8 октября начальник общественной приемной Юлия Линк, за прошедшую неделю в мэрию обратились 66 жителей, а всего с начала года зарегистрировано 1628 обращений, что на 1,3 % превышает цифру 2017 года.

Большая часть обращений приходится на блок, связанный с хозяйственной деятельностью: благоустройством, строительством, содержанием дорог, градостроительным регулированием (42-48 % от общего поступления). На втором месте коммунальное хозяйство — от 16 до 20 %.

На прошлой неделе увеличилось количество обращений в сфере земельных отношений и коммунального хозяйства.

— По исполнению поручений с личного приема главы. Оборудована остановочная платформа в районе ул. Морской, созданы условия для пользования муниципальным транспортом. В том же районе, в узком месте, где отсутствовало водоотведение и скапливались ливневые воды, оборудован водосборный колодец. Все эти мероприятия выполнены во взаимодействии с застройщиком, осуществляющим работы в указанном месте. Все еще проблемными моментами, как отмечают сами жители, остается освещение этого узкого участка и асфальтирование тротуара. К нам обращались по вопросу газификации из товарищества собственников недвижимости «Ушаковское» с просьбой ускорить возможность подключения жилых домов в границах улиц Первомайской, Пушкина, Советской, Свердлова к системе газоснабжения города. Данный вопрос решен. Работы выполнены 20 сентября, — рассказала Юлия Линк.

На контроле стоит коллективное обращение жителей по оборудованию остановочной платформы в районе поворота на садовое общество «Заречное», перед микрорайоном Раздольным. Уже прошел аукцион, определен подрядчик, который вскоре приступит к работе, отметила Линк.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане жаловались, что с дачных обществ одинаково далеко идти с тяжелыми сумками, как до остановки «Микрорайон Раздольный», так и до остановки поселок Боровой. На повороте к садовым обществам автобус не останавливался. Мэрия пошла навстречу дачникам.

На исполнении структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений сейчас находится 184 обращения жителей.