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Ограничить Wi-Fi в школах и детсадах хочет Госдума

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Ограничить Wi-Fi в школах и детсадах хочет Госдума

Депутат Госдумы считает, что беспроводной интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на их здоровье.

9.10.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Ограничить Wi Fi в школах и детсадах хочет Госдума

Ограничить Wi-Fi в школах и детсадах хочет Госдума

Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил RT, что готовит запрос на имя министра образования Ольги Васильевой с предложением рассмотреть возможность запрета Wi-Fi в школах и детсадах.

По его мнению, беспроводной интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на их здоровье.

Парламентарий напомнил, что в Европе уже давно существует тенденция по ограничению Wi-Fi в школах и детсадах.

«Ещё в 2015 году во Франции был принят закон о запрете Wi-Fi в детских садах и в начальных школах, а все соединения с интернетом должны быть проводными. Дело в том, что волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Конечно, в первую очередь вред наносится детям. Запрет же Wi-Fi и замена его на проводной интернет не скажется на уровне обучения — наоборот, дети будут меньше отвлекаться, а главное — без риска для себя», — сказал он.

Источник: RT


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    давно пора это было сделать.
    Депутат Госдумы Иван Сухарев молодец.

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