Ограничить Wi-Fi в школах и детсадах хочет Госдума

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Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
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Переедут в химзаводскую поликлинику отделения ЦГБ Бердска в ноябре
давно пора это было сделать.
Депутат Госдумы Иван Сухарев молодец.
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мне интересно, кто получит деньги за «проводность»…..
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