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По итогам 8 месяцев 2018 года Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах

Финансовый портал Banki.ru опубликовал рейтинг финансовых показателей российских банков по состоянию на 1 сентября 2018 года.

9.10.2018 Нет комментариев
 
По сравнению с прошлым годом Банк Акцепт улучшил свои позиции по ряду показателей:
Активы банка поднялись в рейтинге на 6 пунктов – на 161 место и составили
19 101 788 тысяч рублей.
Капитал поднялся на 7 пунктов, это 174 место среди банков России, и составил 2 229 706 тысяч рублей.
Кредиты предприятиям поднялись на 17 пунктов, 131 место.
Расчетные счета — на 10 пунктов , 112 место.
Вклады населения — на 9 пунктов, 110 место.
Ценные бумаги — на 1 пункт, 108 место.
— Несмотря на ужесточении конкуренции на банковском рынке Банк Акцепт продолжает активно привлекать новых клиентов и создавать лояльные комфортные условия обслуживания для своих постоянных клиентов, — прокомментировал Председатель Правления Банка Акцепт Константин Васильев. – Клиенты стремятся работать с нашим банком, потому что находят здесь индивидуальный подход и просто внимательное и доброе отношение.
По итогам 8 месяцев 2018 года Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах


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