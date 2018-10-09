По итогам 8 месяцев 2018 года Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах

По сравнению с прошлым годом Банк Акцепт улучшил свои позиции по ряду показателей:Активы банка поднялись в рейтинге на 6 пунктов – на 161 место и составили19 101 788 тысяч рублей.Капитал поднялся на 7 пунктов, это 174 место среди банков России, и составил 2 229 706 тысяч рублей.Кредиты предприятиям поднялись на 17 пунктов, 131 место.Расчетные счета — на 10 пунктов , 112 место.Вклады населения — на 9 пунктов, 110 место.Ценные бумаги — на 1 пункт, 108 место.— Несмотря на ужесточении конкуренции на банковском рынке Банк Акцепт продолжает активно привлекать новых клиентов и создавать лояльные комфортные условия обслуживания для своих постоянных клиентов, — прокомментировал Председатель Правления Банка Акцепт Константин Васильев. – Клиенты стремятся работать с нашим банком, потому что находят здесь индивидуальный подход и просто внимательное и доброе отношение.