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Кудрин: Доходы госкомпаний нереально завышены

Глава Счетной палаты сообщил, что в бюджет закладываются доходы от дивидендов в размере 500 млрд рублей.

9.10.2018 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Кудрин: Доходы госкомпаний нереально завышены

Алексей Кудрин

Бюджет может недополучить до 70% доходов от дивидендов госкомпаний, заложенных в проекте. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Большие доходы от дивидендов закладываются в бюджет в размере 500 млрд рублей, но мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть недополучены», — сказал он.

Пакет документов федерального бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов поступил в Госдуму 29 сентября. Планируется, что проект федерального бюджета и сопутствующие законопроекты будут рассмотрены Госдумой в первом чтении 24 октября, во втором — 14 ноября и в третьем — 20 ноября.

Правительство в проекте бюджета на 2019-2021 годы прогнозирует ежегодный рост доходов бюджета от дивидендов госкомпаний: в 2019 году до 588,2 млрд рублей, в 2020 году до 626 млрд рублей, в 2021 году до 675,1 млрд рублей. В 2018 году федеральный бюджет получит по этой статье доходов 278,8 млрд рублей.

Соответственно, прирост доходов по этой статьи в 2019 году составит 309 млрд рублей, из которых 264,1 млрд рублей дополнительных доходов должно обеспечить принятие решений по ряду крупнейших акционерных обществ о выплате дивидендов не менее 50% от чистой прибыли.

В пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку отмечается, что некоторые компании приняли решения о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли, либо приняли решение о постепенном приведении дивидендной политики в соответствие с требованиями правительства.

Счетная палата в своем заключении на исполнение бюджета за 2017 год рекомендовала правительству минимизировать индивидуальные решения об уменьшении размера выплат. По данным контрольного ведомства, по сравнению с 2016 годом поступление от дивидендов в 2017 году уменьшилось на 667,6 млрд рублей, или в 3,7 раза, до 251,3 млрд рублей. Однако глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил против законодательного закрепления уровня дивидендов госкомпаний, хоть и считает, что нужно придерживаться ориентира в 50%.

Профицит бюджета
По словам Кудрина, профицит бюджета РФ в ближайшие три года будет выше заложенного в проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на 1% ВВП ежегодно. «На 1%, потому что там почти на каждый год по консенсус-прогнозу они [цены на нефть] на 10$ больше (макропрогноза правительства — прим. ТАСС) — это примерно 1% ВВП», — пояснил он журналистам.

Ранее, выступая в верхней палате парламента, глава СП заявил, что профицит бюджета в ближайшую трехлетку будет существенно выше заложенного в проект бюджета.

При этом Кудрин напомнил, что придерживается позиции, что цену отсечения в бюджетном правиле можно было бы поднять на 5$ — до 45$, а дополнительные доходы бюджета направить на инвестиции.

Согласно проекту федерального бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, профицит бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, в 2020 году — 1,224 трлн рублей, в 2021 году — 952 млрд рублей.

Доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году — 20,219 трлн рублей, в 2021 году — 20,978 трлн. Расходы в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020 году — 18,994 трлн рублей, в 2021 году — 20,026 трлн рублей.

Источник: ТАСС


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