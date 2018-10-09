Дренаж в Бердске: В частном секторе проверяют уровень грунтовых вод

Инженерная защита от подтопления будет полностью установлена летом 2019 года
Завершается благоустройство двух колодцев дренажной системы в Бердске.
— Устанавливается днище, монтируется электрика. Обещали все работы по электрической части закончить до конца недели, доложил на совещании чиновников 8 октября начальник УКС Алексей Егошин.
Алексей Егошин сообщил, что до начала совещания он побывал на объектах, прошел шесть домов, где заметно упал уровень грунтовых вод.
В планах пройти ул. Октябрьскую, Мира, Труда, где лучевой дренаж, и встреча с жителями, отметил Егошин.
По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, там, где находится лучевой дренаж — это одно, но были проблемные точки и нужно взять информацию с них.
Район и две основные скважины обязательно проверят на уровень грунтовых вод, уверил Егошин
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проектом запланировано строительство пяти колодцев, входящих в систему лучевого дренажа. Три оставшихся построят в следующем году.
Тендер на проведение работы по выполнению инженерной защиты от подтопления территории в границах улиц Рогачева, Новая, Урицкого, Павлова, Советская, Красная Сибирь разместили 1 октября. Начальная цена контракта 53 099 436 рублей. Аукцион состоится 22 октября. Начало выполнения работ с момента заключения контракта: первый этап — до 15 декабря 2018 года включительно, второй этап — до 28 июня 2019 года включительно. Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат 28 июня 2019 года.
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