КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 2-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-ёхкомнатную квартиру
Продам СТУДИЮ
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мешки с мусором после субботника когда-нибудь вывезут с улиц Бердска

«Отравитель Скрипалей» Петров оказался сельчанином Мишкиным

Научно обосновал повышение пенсионного возраста премьер Медведев в статье

Новая остановка появится между Боровым и Раздольным в Бердске

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Ограничить Wi-Fi в школах и детсадах хочет Госдума

Дренаж в Бердске: В частном секторе проверяют уровень грунтовых вод

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Четыре девушки обвиняют Роналду в изнасиловании

Переедут в химзаводскую поликлинику отделения ЦГБ Бердска в ноябре

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Нет горячей воды две недели из-за коммунальной аварии в центре Бердска

С 25 сентября в многоквартирном доме на ул. Комсомольской живут без тепла и горячей воды. Тепло дали. Коммунальщики обещают, что горячая вода появится до 12 октября.

9.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Нет горячей воды две недели из за коммунальной аварии в центре Бердска

Трубы в Бердске не в лучшем состоянии

Жительница дома № 4Б улицы Комсомольской обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» от имени жильцов своего многоквартирного дома как в последнюю инстанцию: бердчане не могут получить ответ на вопрос, который их интересует вот уже две недели.

-У нас нет горячей воды с 25 сентября. На все сообщения в соответствующие службы внятного ответа нет. Одни обещания, что вода появится, когда работы закончатся. Кто-нибудь в Бердске может дать конкретный ответ? В службах говорят, что у нас есть отопление и это приоритет. А мне при 20 градусах тепла отопление не нужно, хотелось бы просто горячей воды, — возмущалась жительница многоквартирника Ольга.

Заместитель директора бердского комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что до конца текущей недели горячая вода в доме появится.

— Мы устраняем последствия аварии на теплотрассе улицы Комсомольской. Мы меняем большой участок труб. Основная проблема была с отоплением, наша задача была восстановить отопление людям. Трубы отопления заменили, тепло в доме есть. Сейчас восстанавливаем горячее водоснабжение. Работы ведем с 25 сентября. Думаю, что до конца недели работы будут завершены.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Андрей Травников поручил усилить контроль за рассмотрением обращений жителей области В 46 тыс. рублей оценили доход среднего российского пенсионера Суд Захаровой: подсудимая дружила со своей бывшей осуждённой начальницей

(3) Комментариев

  1. Человек

    Я вот тоже начинаю потихоньку звереть…
    Прорывы,аварии,потопы,затопы — ну и когда это закончится? А тогда,как я уже давно всем говорил,когда будет составлен Генеральный план развития города на эдак 30 лет со сносом старых домов и улиц и перестройкой самого Бердска,и чтобы с 2019 перестали делать точечную застройку.А так всё будет продолжатся вечно,пока Шестернин не уйдёт в другие места/может быть — хотя я лично не имею к нему никаких претензий,но шевелится-то надо насчёт плана и денег-то тоже надо, просит у всех на переустройство города/.
    Человек ——- *IN LOVE*

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика