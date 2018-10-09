Нет горячей воды две недели из-за коммунальной аварии в центре Бердска

Жительница дома № 4Б улицы Комсомольской обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» от имени жильцов своего многоквартирного дома как в последнюю инстанцию: бердчане не могут получить ответ на вопрос, который их интересует вот уже две недели.
-У нас нет горячей воды с 25 сентября. На все сообщения в соответствующие службы внятного ответа нет. Одни обещания, что вода появится, когда работы закончатся. Кто-нибудь в Бердске может дать конкретный ответ? В службах говорят, что у нас есть отопление и это приоритет. А мне при 20 градусах тепла отопление не нужно, хотелось бы просто горячей воды, — возмущалась жительница многоквартирника Ольга.
Заместитель директора бердского комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что до конца текущей недели горячая вода в доме появится.
— Мы устраняем последствия аварии на теплотрассе улицы Комсомольской. Мы меняем большой участок труб. Основная проблема была с отоплением, наша задача была восстановить отопление людям. Трубы отопления заменили, тепло в доме есть. Сейчас восстанавливаем горячее водоснабжение. Работы ведем с 25 сентября. Думаю, что до конца недели работы будут завершены.
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Я вот тоже начинаю потихоньку звереть…
Прорывы,аварии,потопы,затопы — ну и когда это закончится? А тогда,как я уже давно всем говорил,когда будет составлен Генеральный план развития города на эдак 30 лет со сносом старых домов и улиц и перестройкой самого Бердска,и чтобы с 2019 перестали делать точечную застройку.А так всё будет продолжатся вечно,пока Шестернин не уйдёт в другие места/может быть — хотя я лично не имею к нему никаких претензий,но шевелится-то надо насчёт плана и денег-то тоже надо, просит у всех на переустройство города/.
Человек ——-
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А венера в водолее уже не канает ?
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это твоя Россия Чел, где Шестернин всего лишь шестеренка, в вертикали власти построенной Путиным,Крепись впереди зима
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