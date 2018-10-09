Нет горячей воды две недели из-за коммунальной аварии в центре Бердска

Жительница дома № 4Б улицы Комсомольской обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» от имени жильцов своего многоквартирного дома как в последнюю инстанцию: бердчане не могут получить ответ на вопрос, который их интересует вот уже две недели.

-У нас нет горячей воды с 25 сентября. На все сообщения в соответствующие службы внятного ответа нет. Одни обещания, что вода появится, когда работы закончатся. Кто-нибудь в Бердске может дать конкретный ответ? В службах говорят, что у нас есть отопление и это приоритет. А мне при 20 градусах тепла отопление не нужно, хотелось бы просто горячей воды, — возмущалась жительница многоквартирника Ольга.

Заместитель директора бердского комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что до конца текущей недели горячая вода в доме появится.

— Мы устраняем последствия аварии на теплотрассе улицы Комсомольской. Мы меняем большой участок труб. Основная проблема была с отоплением, наша задача была восстановить отопление людям. Трубы отопления заменили, тепло в доме есть. Сейчас восстанавливаем горячее водоснабжение. Работы ведем с 25 сентября. Думаю, что до конца недели работы будут завершены.