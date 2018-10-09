Золото «Гонки героев» завоевали в Сочи экстремалы из Бердска

Семья Яниных из Бердска продолжает радовать спортивными достижениями. Елена и Денис вновь проверили себя на стойкость и приняли участие в самой масштабной в России гонке с препятствиями, которая проходила в Сочи на курорте Роза Хутор, на высоте 1170 метров над уровнем моря.

Бердчане впервые участвовали в соревнованиях в команде из пяти человек. Среди сокомандников – ребята из Санкт-Петербурга и Новосибирска. Спортсмены преодолели дистанцию, протяженностью в 12 км, насыщенную препятствиями и преградами. Всего нашим героям предстояло пройти 26 испытаний.

Каждый раз организаторы готовят для участников особенную трассу, включающую водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, колючую проволоку, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой и многое другое. По итогам гонки Денис и Елена Янины в составе команды завоевали золото! Все препятствия и испытания оказались знакомы нашим спортсменам. Говорят, из-за рельефа эта гонка оказалась самой продолжительной за весь сезон и длилась 1 час 59 минут.

«На гонку практически не готовились, все вышло спонтанно. Нас пригласили в сборную команду с бесплатным участием, проживанием, питанием в олимпийской деревне. Еще и форму от Reebok выдали. С такой командой невозможно было проиграть! Я была единственной девушкой в команде, ребята мне очень помогли, разве что на руках не носили. Силы у всех были на пределе»,- рассказывает Елена Янина.

Погода на протяжении всей гонки радовала, с восторгом отмечают бердчане. Открывались прекрасные, завораживающие виды. Но смотреть вокруг, и наслаждаться пейзажами было некогда, поскольку трасса шла либо в крутую гору, либо с крутого спуска, приходилось контролировать каждый шаг. Три человека из команды, включая Елену Янину, подвернули лодыжку.

В дальнейшем, Яниных ожидает традиционная международная гонка Bison race в Белоруссии. Соревнования продлятся три дня – 12, 13, 14 октября. Ожидается серьезное соперничество, на старт выйдут представители России, Белоруссии, Италии, Израиля, Украины, Молдавии, Туркменистана и Казахстана, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.