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Переедут в химзаводскую поликлинику отделения ЦГБ Бердска в ноябре

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Переедут в химзаводскую поликлинику отделения ЦГБ Бердска в ноябре

Ремонт здания находится на завершающем этапе. Строителям осталось доделать работы на крыльце и в помещениях.

9.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Переедут в химзаводскую поликлинику отделения ЦГБ Бердска в ноябре

Ремонт химзаводской поликлиники начался в 2017 году

Затянулся ремонт химзаводской поликлиники в Бердске. Переезд отделений горбольницы откладывался несколько раз. Но уже в ноябре здание начнут заселять.

Напомним, капитальный ремонт здания химзаводской поликлиники за 60 млн рублей, начали в 2017 году. На первом этаже планируют открыть взрослую и детскую поликлинику, на втором — акушерско-поликлиническое отделение с процедурным кабинетом и УЗИ. На третьем будет стоматология с кабинетами врачей-стоматологов и хирургов-стоматологов, а также врачей-ортодонтов. На четвертом этаже будет располагаться зуботехническая лаборатория, центр здоровья и школа здоровья.

Ремонт кровли поликлиники начался в июне этого года. Обошелся он около 4 млн рублей. Завершить работы должны были через месяц, но сроки затянулись.

Переезд отделений в отремонтированное здание химзаводской поликлиники планировался ближе к осени этого года.

Вице-мэр Бердска по соцвопросам Сергей Носов сообщил на совещании чиновников 8 октября о том, что все работы по канализации выполнены, вокруг здания химзаводской поликлиники залита полностью вся отмостка, сейчас делают ступени на крыльце, ведут ремонт в помещениях.

— Планируем, что с ноября начнется переезд, — отметил Носов.

— Коллектив готов? — спросил у замглавврача ЦГБ Надежды Шахатовой мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Мы-то готовы, — ответила Надежда Александровна.

По словам Евгения Шестернина, самой проблемной зоной химзводской поликлиники была кровля. На что Носов ответил, что по кровле замечаний нет, она прошла проверку.


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