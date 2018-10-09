Экс-начфин Вагнер выплачивала премии в обход главы Бердска

Бердский городской суд выслушал показания очередных свидетелей по делу о хищении из бюджета 2 млн рублей бывшим руководителем Центра информационного и материального обеспечения Анной Захаровой сегодня, 9 октября.

На скамье подсудимых кроме нее три пособника в растрате — Ника Шапран, Сергей Горбунов и Ирина Кращук. По версии следствия, им Захарова незаконно выплатила зарплаты на 1 млн рублей, еще на 1 млн она выписала себе премий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В этот раз о тонкостях трудоустройства Анны Захаровой рассказала начальник юридического отдела мэрии Бердска Марина Бортникова. К слову сказать, за почти три года работы в мэрии, Марина Александровна ни разу не видела Шапран, Горбунова и Кращук. С исполняющей обязанности директора ЦИМО Марина Александровна общалась редко и только по работе.

— Мне известно, что изначально ЦИМО руководила Ирина Вагнер (бывший начальник управления финансов и налоговой политики мэрии — прим. ред.), но так как она не имела права занимать две должности, то и. о. директора назначили Анну Захарову. Трудового договора между администрацией Бердска и Захаровой как исполняющей обязанности директора не было. Существовало постановление главы Бердска, на основании чего она эту деятельность осуществляла, — рассказала суду Бортникова.

Гособвинитель Анна Белова поинтересовалась у свидетеля, кто мог начислять стимулирующую выплату Анне Захаровой. Как выяснилось, только глава Бердска. Несмотря на то, что регламент назначения надбавок стимулирующего характера строго прописан в Уставе Бердска, Ирина Вагнер принесла на согласование в юротдел мэрии новое распоряжение.

— Кто готовил его, я не знаю, но мне распоряжение на согласование принесла Ирина Вагнер, бывший начальник управления финансов и налоговой политики. Распоряжение было об утверждении положений об оплате труда муниципальным служащим администрации Бердска. Управление финансов одновременно являлось структурным подразделением администрации и юридическим лицом. В этом распоряжении была формулировка, что начальник управления финансов имеет право поощрять и привлекать к ответственности своих сотрудников. Так как у нас были разночтения между распоряжением администрации об утверждении положений об оплате труда муниципальных служащих и об оплате труда сотрудникам управления финансов, то для уточнение формулировок мы прописали, что помимо главы города имеет право выплачивать стимулирующие выплаты за особо важные задания и руководитель управления финансов и налоговой политики. Это относилось к внутренней деятельности администрации, — рассказа суду Марина Бортникова.

Стоит отметить, что начало правоотношений по новому распоряжению исчислялось с 1 октября 2014 года. А подписали его чиновники сравнительно недавно — примерно полтора года назад. Когда в отношении Анны Захаровой следствие возбудило уголовное дело, чиновники распоряжение отменили:

— Его отменили на основании решения Совета депутатов, так как такие решения принимает руководитель органа местного самоуправления, кем не являлась начальник управления финансов, — констатировала Марина Александровна.

Адвокат главной обвиняемой Николай Муштин спросил у свидетеля, какой категории лиц касалось данное распоряжение. Начальник юротдела уточнила, что в распоряжении конкретно прописано, что оно касается муниципальных служащих администрации Бердска. По словам Бортниковой, Захарова таким работником не являлась.

-Как исполняющая обязанности она могла получить выплаты стимулирующего характера на основании постановления главы Бердска. Я не помню, чтобы руководитель ЦИМО входил в список руководителей, которым назначались такие выплаты. Я не знала до следствия, что эти начисления были, потому что к моей деятельности это не относится. С ЦИМО было дополнительное соглашение к трудовому договору, где было предусмотрена фиксированная сумма выплаты, которую Захарова получала, исполняя обязанности директора ЦИМО, — подчеркнула Марина Бортникова.

Начали шептаться между собой обвиняемые, когда в зал судебного заседания вошла следующий свидетель по делу Мария Кузьмина. И не спроста. В марте этого года Мария Николаевна уже давала свои обвинительные показания в отношении экс-начфина мэрии Бердска Ирины Вагнер. Двумя неделями позднее обвиняемая Анна Захарова дала показания в защиту Ирины Вагнер.

Свою трудовую деятельность в мэрии Бердска Мария Кузьмина прерывала: как только дело о хищении 7 млн рублей из бюджета Яной Ведяшкиной начало освещаться в прессе, Вагнер, по словам Кузьминой, заставила ее написать заявление на увольнение. По мнению Марии Кузьминой, это делалось для того, чтобы отчитаться об увольнении «виновных лиц». Сегодня бердчанка работает в двух должностях — начальника отдела учета и отчетности, главного бухгалтера.

Сегодня в суде Кузьмина пояснила, что просто так начислять себе премию было трудно. Руководитель ЦИМО должна была обратиться к главе Бердска с просьбой назначить ей премию, но не утверждать ее самой, и тем более ее размер. По словам Кузьминой, и бывшая начфин мэрии Бердска не имела на это право, так как на работу Захарову принимал глава, а не Вагнер.

-В служебной записке должно было быть все расписано, за что именно ей должны были назначить стимулирующую выплату, за какие заслуги. Руководитель может только попросить, а глава пишет, сколько она должна получить, — отрапортовала Мария Николаевна.

Как и остальные свидетели по уголовному делу, Мария Кузьмина никогда не видела двоих пособников Захаровой — Нику Шапран и Ирину Кращук. А вот с Сергеем Горбуновым встречаться доводилось.

Видео Марины Волковой



-Я его видела в приемной однажды. Мне Ирина Александровна (Вагнер — прим. ред.) сказала подготовить документы, которые необходимо отправить в новосибирское министерство финансов. Я это сделала и передала их Горбунову, — вспоминала Мария Николаевна.

Суд продолжит допрашивать остальных свидетелей по уголовному делу 19 ноября. Всего в суде допросят 32 свидетеля. В их числе и нынешний глава Бердска Евгений Шестернин. Уже допрошено порядка 10 свидетелей.

Напомним, что на скамье подсудимых четверо: экс-директор муниципального ЦИМО Анна Захарова, бердская журналистка Ника Шапран, родной брат осуждённой за халатность начфина Ирина Вагнер Сергей Горбунов, а также медсестра-косметолог отеля «Крона» Ирина Кращук.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов — растрату и присвоение более 2 млн рублей бюджетных средств, а также вмешательство в деятельность следователя.

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое Горбунов, Кращук и Шапран, которые проходят как пособники в растрате. Они ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Зазарова похитила 56 211 рублей, прокомментировала Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Бердская власть пока не завила гражданский иск.