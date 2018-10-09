Ужесточат лицензирование управляющих компаний

Минстрой планирует ужесточить требования выдачи лицензий управляющим компаниям (УК). Проект закона ведомство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Регистрировать УК запретят учредителям, если ранее у их компаний уже отзывали лицензии.

Если такой факт будет установлен уже в ходе деятельности УК, это станет основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии УК на управление многоквартирными домами.

В конце сентября уже был утвержден список грубых нарушений управляющих компаний, за которые их можно лишить лицензии. Например, при ненадлежащем содержании систем внутреннего газового оборудования, нарушении эксплуатации лифтов, наличии в течение двух и более месяцев задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, несоблюдении правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг, повлекших угрозу для жизни или здоровья жильцов дома.

Попытка проститься с недобросовестной УК раньше могла затянуться на годы судебных разбирательств. Известно много случаев, когда даже компании, которые допускали явные нарушения, продолжали управлять домами. Однако теперь процесс отзыва лицензий заметно упростился. Это можно сделать уже без обращения в суд, силами только жилищной инспекции.

Довольно часто встречаются ситуации, когда УК имеет плохую репутацию на рынке и лишается лицензии. А ее учредитель регистрирует все новые и новые УК, так как к нему никакие ограничения не применяются.

Однако предложенный минстроем запрет не отметает все риски, считает Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль». «Не факт, что тот же самый человек будет выступать учредителем. У него есть родственники и доверенные лица», — говорит она. Возможно, таким учредителям придется вести себя более изворотливо, но полностью убрать их с рынка вряд ли получится.Кроме того не всегда вообще удается установить бенефициаров УК.

К тому же в нынешнем виде запрет может осложнить работу холдингов, которые имеют долю в управляющих компаниях, потому что отзыв одной лицензии фактически закроет им доступ на рынок услуг ЖКХ, считает эксперт.

Источник: РГ