Яровая: лоббисты обманывают данными о дефиците продуктов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала вбросом со стороны лоббистов торговых сетей публикации в СМИ о дефиците продуктов в выходные дни, которым якобы может обернуться принятие ее законопроекта о запрете на возврат нереализованных товаров поставщикам.

«Запугивание дефицитом продуктов — не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», — приводит слова парламентария в понедельник ее пресс-служба. Депутат предложила провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети «встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними».

По мнению депутата, «только честные отношения с производителем и покупателем — основа развития, продовольственной безопасности и честной конкуренции». «Поэтому мы за честный диалог и открытое обсуждение. Предлагаю провести его в формате парламентских слушаний с участием всех заинтересованных сторон в интересах граждан России», — подчеркнула Яровая, которая возглавляет федеральную мониторинговую группу «Честная цена» партии «Единая Россия».

Сигнал SOS из регионов

«Суть «издевательства» торговых сетей над отечественными производителями через возвраты нереализованной продукции очевидна», — считает политик. Между сторонами заключается договор купли-продажи, по которому производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату, напомнила она. «Он произвел, понес все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты, — пояснила вице-спикер. — Как и человек — покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе».

«Если купил лишнее и не съел, в магазин вернуть не имеет права», — констатировала Яровая, назвав это честным распределением рисков. «Но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное», — уверена зампред Госдумы.

По ее словам, тема «удушения» отечественных производителей через возвраты им торговыми сетями нереализованной продукции «пришла в федеральную повестку как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей». «И внесенную [Яровой] инициативу поддержали 75 регионов России, 9 отраслевых союзов производителей, проведено свыше 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка в регионах», — сообщила она.

«Поэтому обман про дефицит — это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей», — не сомневается политик. Она обратила внимание, что иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть и не возвращали никогда. «Получается, торговые сети ущемляют интересы исключительно отечественных производителей, а значит, и российских граждан», — заключила Яровая.

Мнение АКОРТ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о возможности возникновения в выходные дни дефицита продуктов в магазинах из-за запрета для торговых сетей на возврат товаров поставщикам, предложенный вице-спикером Яровой и группой депутатов. В АКОРТ это объяснили тем, что ретейлерам придется сокращать объемы заказанной продукции, и к воскресенью некоторые полки опустеют. Также издание привело позицию поставщиков продукции, которые сочли такой сценарий маловероятным, и Минпромторга, который считает, что излишнее регулирование торговой отрасли может негативно сказаться на участниках рынка.

Госдума 24 июля приняла в I чтении законопроект, запрещающий торговым сетям возвращать поставщикам нереализованные продукты. Как следует из пояснительной записки к документу, цель введения указанного запрета состоит в пресечении практики возврата торговыми сетями производителям не проданных по истечении определенного срока продовольственных товаров. Думский комитет по аграрным вопросам поддержал концепцию законопроекта. В комитете Госдумы считают, что принятие документа позволит создать допусловия, стимулирующие обеспечение продовольственного рынка качественными продуктами и развитие отечественного производства.

Вице-премьер Дмитрий Козак говорил в интервью РБК в августе, что полный запрет на возврат продовольственных товаров производителям может привести к дефициту товаров. Он отмечал, что подготовкой поправок ко II чтению законопроекта занимаются Минсельхоз и Минпромторг. Козак пообещал, что будет найдено сбалансированное решение. На этой неделе должно пройти согласительное совещание в кабмине по вопросу внесения поправок в законопроект.

Источник: ТАСС