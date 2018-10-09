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Усилить контроль за жалобами граждан требует губернатор Травников

Об этом говорится и в майском указе Путина — полноту и своевременность ответов населению власть должна соблюдать неукоснительно.

9.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Усилить контроль за жалобами граждан требует губернатор Травников
Новосибирская область продолжает реализацию Указа Президента РФ №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций». Основным результатом всех проводимых в рамках Указа мероприятий должно стать сокращение сроков рассмотрения обращений граждан.

О работе по исполнению Указа во время оперативного совещания 8 октября Губернатору Андрею Травникову доложил начальник управления по работе с обращениями граждан общественной приёмной Губернатора Новосибирской области Игорь Баранов.

Указ №171 был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле прошлого года для обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов жителей страны, а также для прогнозирования развития социально-экономических и общественно-политических процессов в РФ, для внедрения на федеральном уровне дополнительных мер по контролю за результатами рассмотрения обращений граждан и организаций. Его основная задача — обеспечение принятия оперативных мер по решению вопросов, изложенных в обращениях.

В рамках реализации президентского Указа в Новосибирской области, доложил Игорь Баранов, в органах государственной власти и органах местного самоуправления Новосибирской области приняты организационно-технические и информационные меры, разработана необходимая методическая база. Сегодня почти сто процентов органов власти Новосибирской области подключены к защищенному сегменту информационного ресурса ССТУ.РФ — установлено специализированное программное обеспечение «Автоматизированное рабочее место единой сети обращений граждан».

С 1 июля прошлого года на информационный ресурс ССТУ.РФ внесена информация по 54830 обращениям, поступивших в адрес губернатора Новосибирской области и в правительство Новосибирской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления (всего в 2017 году поступило 108 219 обращений), в I полугодии 2018 года — внесена информация по 53381 обращению.

Губернатору доложили, что для неукоснительного исполнения Указа президента будет продолжена работа по подключению органов власти и местного самоуправления Новосибирской области к Интернету и по увеличению скорости доступа к нему, а также по подключению органов власти и местного самоуправления Новосибирской области к специальному сегменту ССТУ.РФ, позволяющему автоматизировать предоставления документов о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций по запросам иных органов. Все эти мероприятия в совокупности позволят значительно сократить срок рассмотрения обращений граждан.

Особые усилия, подчеркнул Андрей Травников, необходимо направить на своевременное завершение всех работ в рамках Указа №171. Среди главных задач — повышение качества рассмотрений обращений граждан, которое подразумевает соблюдение установленных сроков работы с ними и предоставление максимально информационных ответов, осуществление непрерывного контроля за мерами, принимаемым по обращениям.

Напомним, что в Новосибирской области ведется планомерное улучшение региональной системы работы с обращениями граждан.


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