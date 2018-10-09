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Газопровод за 13 млн рублей построят ради школы в микрорайоне Южном Бердска

Аукцион на строительство трубы высокого давления уже размещен. Газопровод к будущим школе и детсаду планируют построить в январе 2019 года.

9.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Газопровод за 13 млн рублей построят ради школы в микрорайоне Южном Бердска

Детсад в микрорайоне Южном построят в конце 2019 года

Аукцион на строительство газопровода высокого давления к школе и детсаду в микрорайоне Южный разместило УКС Бердска. Начальная цена тендера около 13 млн рублей, сообщил на совещании чиновников 8 октября начальник УКС Алексей Егошин.

— До 15 января 2019 года данный газопровод будет построен, — отметил Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад в Южном построят к концу 2019 года, а школу — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.

Священник бердского Преображенского храма в середине сентября освятил закладку кирпичных стен строящегося детского сада в микрорайоне Южном, который возводит Бердский строительный трест (руководитель Александр Воронин).

Евгений Шестернин отметил, что на этой неделе нужно провести выездное совещание вместе с Ворониным, чтобы он понимал, что если подготовка по газификации проходит, фирма начнет строительство газовой котельной.

— Мы разговаривали с замдиректора БСТ, он в курсе, что мы все подготовили к размещению. И проект мы передаем сегодня, — отметил Егошин.

Евгений Шестернин подчеркнул, что чем быстрее решится вопрос по газу, тем короче будет срок строительства и сдачи социальных объектов, которых город ждет не один год.

— Мы работаем параллельно над темой школы. Сроки начала строительства школы могут быть и другие. А значит и сдача объектов тоже другая. По нашим подсчетам, может сократиться по срокам до четырех-шести месяцев, — акцентировал мэр.


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