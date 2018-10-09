Научно обосновал повышение пенсионного возраста премьер Медведев в статье
В 1939 году доля лиц старше общеустановленного пенсионного возраста составляла 8,6%, в 2002-м — уже 20,5%, в 2018 году — 25,4%. Значит, надо позже выходить на пенсию, рассуждает кандидат юридических наук.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал научную статью «Россия-2024: Стратегия социально- экономического развития». Она опубликована в журнале «Вопросы экономики» за октябрь. В статье Медведев описывает задачи экономической политики России на ближайшие шесть лет. Например, он рассуждает на тему несырьевого экспорта, цифровизации экономики, уровня бедности, об ипотеке, а также о повышении пенсионного возраста.
В частности, премьер считает более болезненными альтернативы повышению пенсионного возраста. «Очевидно, что сейчас мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности. Если это игнорировать, то ситуация со временем лишь усугубится. И по сравнению с предлагаемыми сегодня неизбежные в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными», – говорится в статье Медведева.
Медведев напомнил, что до недавнего времени в России возраст выхода на пенсию действовал с 1930-х гг. Продолжительность жизни за это время намного выросла, отмечает премьер. В 1939 г. доля лиц старше общеустановленного пенсионного возраста составляла 8,6%, в 2002 г. — уже 20,5%, в 2018 г. — 25,4%, перечисляет он. При таких условиях есть три пути решения, рассуждает Медведев: повышение уровня тарифов отчислении в пенсионную систему, снижение реального уровня пенсий или повышение пенсионного возраста. Первое предложение несет риски: люди начнут получать зарплату «в конвертах», а деловая активность будет падать из-за увеличения налогов, считает премьер. Второе решение он просто назвал «неприемлемым».
Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения, отмечает Медведев. «Вопрос об изменении пенсионного возраста возник не сегодня. И аргументы за и против обсуждаются на протяжении последнего десятилетия», – добавляет он.
Летом правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию в России. В сентябре Госдума одобрила это предложение. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста 3 октября. Теперь женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Предполагается, что повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно. До этого времени женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет.
«Вопросы экономики» – ежемесячный научный журнал, основанный в 1929 г. Его учредители – Институт экономики РАН и Некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики». В редакционную коллегию входят ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. «Вопросы экономики» есть в списке ВАК.
Медведев преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете с 1990 по 1997 гг. У премьера есть степень кандидата юридических наук.
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Порадуюсь когда статью Медведева обоснует Верховный суд Российской Федерации.
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фашисты в концлагерях тоже научно подходили к уничтожению людей….
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Рассуждения на уровне детского сада. Давно надо уходить от солидарной пенсионной системы, когда работающие платят за пенсионеров. Человек сам должен копить на свою пенсию, а государство ему помогать и заботиться о тех, кто, по какой-либо причине, не может сам накопить.
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Очередной плевок в народ
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«Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения, отмечает Медведев».
Классификация МВФ не включает в списки Россию как развитую страну. https://ru.wikipedia.org/wiki/Развитые_страны
Шнобелевскую премию премьеру Медведеву.
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«Человек сам должен копить на свою пенсию»
задолбали врать …
в любой стране пенсионный фонд получает деньги из бюджета. В Норвегии, например, это подпитка нефтяными деньгами. В Швейцарии пенсионный фонд пополняется за счет акцизов. Такая же модель функционирует в Германии..
и т.д..
Другое дело — срок выхода на пенсию …Но в Европе после выхода на пенсию в 67-70 лет люди живут в среднем еще 10-15 ….У нас же только официально 40% мужиков не доживают до 65% ..
И потом — сам Путин на днях признал неэффективность пенсионной реформы : Путин признал, что поправки, предложенные им к пенсионной реформе, свели к нулю экономический эффект, ради которого она и была задумана. В итоге, вместо доходов, пенсионная реформа, после внесения предложенных главой государства изменений, принесет убытки. https://www.mk.ru/economics/2018/10/03/putin-zayavilchto-pensionnaya-reforma-ne-prineset-dokhodov-byudzhetu.html
ну и какие тогда «экономисты » вообще из путинских?
надо понимать, что нынешняя «элита» это братва, уцелевшая после бандитских разборок в 90е и она в принципе не может строить никакую экономику…
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Самая большая финансовая пирамида — это ПФР России. Вкладываются все, а получают только выжившие.
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ПФР- Пирамида Финансовая Российская?
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