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Конфискованное у коррупционеров поступит в Пенсионный фонд с 2019 года

За 6 лет в России набрали 1,8 млрд таких доходов. Сейчас эти средства являются доходами федерального бюджета.

9.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Конфискованное у коррупционеров поступит в Пенсионный фонд с 2019 года
Полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений конфискованные средства уже с 2019 года будут направлены на выплаты пенсий, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«В настоящее время эти средства являются доходами федерального бюджета, то есть растворяются в нем. А со следующего года в проекте бюджета, который внесен в Госдуму, эти средства уже определены как доходы Пенсионного фонда, и они будут совершенно точно направляться на выплаты пенсий. Это будет сделано по факту — сколько поступит, столько и выплатим. Есть оценки по предыдущим годам, это около 1,8 млрд рублей за шесть лет», — сказал Дроздов в интервью, опубликованном во вторник в газете «Известия».

При этом он уточнил, что «передача имущества коррупционеров — это скорее морально-этическая история».

«Чтобы люди точно понимали, куда пошли эти деньги. И не важно, сколько их поступит», — подчеркнул глава ПФР.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который расширяет источники финансирования бюджета ПФР. Согласно принятому закону, в фонд будут направлены конфискованные средства, полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений. В настоящее время бюджет ПФР формируется, в частности, за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, межбюджетных трансфертов, доходов от размещения средств ПФР.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А че не в18- м году :-D реформу протащили быстро. Ах да у 76% памяти нет

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