Левада-центр: На 20% рухнул рейтинг доверия президенту Путину

Опрос проведен 20 – 26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они доверяют; ранжировано по убыванию по сентябрю 2018 года) *

ноя.17 июн.18 сен.18 Путин В. 59 48 39 Жириновский В. 14 14 15 Шойгу С. 23 19 15 Лавров С. 19 14 10 Медведев Д. 11 9 10 Зюганов Г. 10 7 8 Грудинин П. – 7 4 Собянин С. 3 4 4 Навальный А. 2 2 3 Миронов С. 4 2 2 Не интересуюсь политикой 1 1 1 Нет таких 14 21 18 Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 11 12 18

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они НЕ доверяют; ранжировано по убыванию по сентябрю 2018 года) *

ноя.17 июн.18 сен.18 Медведев Д. 19 30 31 Жириновский В. 18 18 20 Путин В. 7 11 13 Зюганов Г. 11 8 11 Явлинский Г. 11 9 4 Собчак К. 14 15 4 Навальный А. 10 6 3 Миронов С. 4 2 3 Набиуллина Э. 1 1 2 Кудрин А. 3 3 2 Матвиенко В. 2 3 2 Голикова Т. <1 2 2 Чубайс А. 2 3 2 Силуанов А. 1 – 2 Всем не доверяю 7 7 8 Не интересуюсь политикой 1 1 2 Нет таких 3 7 5 Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 32 23 28

* В таблицах приводятся политики, упомянутые чаще всего и набравшие в сентябре 2018 года ≥ 2%.

Источник: Левада