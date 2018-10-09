Левада-центр: На 20% рухнул рейтинг доверия президенту Путину

Опрос проведен 20 – 26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они доверяют; ранжировано по убыванию по сентябрю 2018 года) *
ноя.17
июн.18
сен.18
Путин В.
59
48
39
Жириновский В.
14
14
15
Шойгу С.
23
19
15
Лавров С.
19
14
10
Медведев Д.
11
9
10
Зюганов Г.
10
7
8
Грудинин П.
–
7
4
Собянин С.
3
4
4
Навальный А.
2
2
3
Миронов С.
4
2
2
Не интересуюсь политикой
1
1
1
Нет таких
14
21
18
Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа
11
12
18
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они НЕ доверяют; ранжировано по убыванию по сентябрю 2018 года) *
ноя.17
июн.18
сен.18
Медведев Д.
19
30
31
Жириновский В.
18
18
20
Путин В.
7
11
13
Зюганов Г.
11
8
11
Явлинский Г.
11
9
4
Собчак К.
14
15
4
Навальный А.
10
6
3
Миронов С.
4
2
3
Набиуллина Э.
1
1
2
Кудрин А.
3
3
2
Матвиенко В.
2
3
2
Голикова Т.
<1
2
2
Чубайс А.
2
3
2
Силуанов А.
1
–
2
Всем не доверяю
7
7
8
Не интересуюсь политикой
1
1
2
Нет таких
3
7
5
Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа
32
23
28
* В таблицах приводятся политики, упомянутые чаще всего и набравшие в сентябре 2018 года ≥ 2%.
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ЖДЁМ премного уважаемого человека с сердечками. Ваш выход. Объясните нам как так получается?
1 1
Лично в моём «рейтинге доверия», Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич не опустились, ибо давно уже находятся на самом дне, дальше падать просто некуда
14 5
Если скотину долго бить палкой, то наконец-то даже она начнет понимать, что её бьет не палка, а тот в чьих она руках.
6 1
Чушь! Поросенок и новый мэр убедили что это блевада-центр сплошь куплен и верит нельзя!
Поэтому все результаты левады надо воспринимать наоборот.
А значит в действительности рейтинг Путина наверняка вырос!
P.S. Так ведь, Поросенок и мэр?
1 5
на 20%, что-то слишком оптимистично
2 1
И это при том ,что зомбирование людей с телеэкрана, не останавливалось ни на минуту
2 1
«Левада-центр: На 20% рухнул рейтинг доверия президенту Птуину
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/09/380402-levada-centr-na-20-ruxnul-rejting-doveriya-prezidentu-ptuinu»
Ну так то ж Птуину — а у нашего «гаранта Конституции» все нормально с рейтингом.
2 1