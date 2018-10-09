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Левада-центр: На 20% рухнул рейтинг доверия президенту Путину

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Левада-центр: На 20% рухнул рейтинг доверия президенту Путину

У оппозиционера Навального, как и у лидера ЛДПР Жириновского, рейтинг доверия вырос на одну позицию. Больше всего не доверяют россияне премьеру Медведеву.

9.10.2018 Фото: кремлин.ру 7 коммент.
 
Левада центр: На 20% рухнул рейтинг доверия президенту Путину

Опрос проведен 20 – 26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они доверяют; ранжировано по убыванию по сентябрю 2018 года) *

  ноя.17 июн.18 сен.18
Путин В. 59 48 39
Жириновский В. 14 14 15
Шойгу С. 23 19 15
Лавров С. 19 14 10
Медведев Д. 11 9 10
Зюганов Г. 10 7 8
Грудинин П. 7 4
Собянин С. 3 4 4
Навальный А. 2 2 3
Миронов С. 4 2 2
Не интересуюсь политикой 1 1 1
Нет таких 14 21 18
Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 11 12 18

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они НЕ доверяют; ранжировано по убыванию по сентябрю 2018 года) *

  ноя.17 июн.18 сен.18
Медведев Д. 19 30 31
Жириновский В. 18 18 20
Путин В. 7 11 13
Зюганов Г. 11 8 11
Явлинский Г. 11 9 4
Собчак К. 14 15 4
Навальный А. 10 6 3
Миронов С. 4 2 3
Набиуллина Э. 1 1 2
Кудрин А. 3 3 2
Матвиенко В. 2 3 2
Голикова Т. <1 2 2
Чубайс А. 2 3 2
Силуанов А. 1 2
Всем не доверяю 7 7 8
Не интересуюсь политикой 1 1 2
Нет таких 3 7 5
Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 32 23 28

* В таблицах приводятся политики, упомянутые чаще всего и набравшие в сентябре 2018 года ≥ 2%.

Источник: Левада


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    ЖДЁМ премного уважаемого человека с сердечками. Ваш выход. Объясните нам как так получается?

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  2. Поросёнок Пётр

    Лично в моём «рейтинге доверия», Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич не опустились, ибо давно уже находятся на самом дне, дальше падать просто некуда ;)

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  3. Аноним

    Если скотину долго бить палкой, то наконец-то даже она начнет понимать, что её бьет не палка, а тот в чьих она руках. :-D :-D

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  4. Аноним

    Чушь! Поросенок и новый мэр убедили что это блевада-центр сплошь куплен и верит нельзя!
    Поэтому все результаты левады надо воспринимать наоборот.
    А значит в действительности рейтинг Путина наверняка вырос!

    P.S. Так ведь, Поросенок и мэр?

    Thumb up 1 Thumb down 5

  5. Аноним

    на 20%, что-то слишком оптимистично

    Thumb up 2 Thumb down 1

  6. Аноним

    И это при том ,что зомбирование людей с телеэкрана, не останавливалось ни на минуту ;)

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  7. Никола

    «Левада-центр: На 20% рухнул рейтинг доверия президенту Птуину

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/09/380402-levada-centr-na-20-ruxnul-rejting-doveriya-prezidentu-ptuinu»
    Ну так то ж Птуину — а у нашего «гаранта Конституции» все нормально с рейтингом.

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