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где-то в параллельном мире: Средний доход пенсионера России оценили в 46 тысяч рублей

Также в Сбербанке выяснили, что 4% женщин и мужчин пенсионного возраста зарабатывают свыше 100 тысяч в месяц.

9.10.2018 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал lom:

Тем временем где-то в параллельном мире… Средний доход пенсионера оценили в 46 тысяч рублей

Средний работающий российский пенсионер ежемесячно зарабатывает более 45 тысяч рублей. Об этом, как сообщают «Банки.ру», свидетельствуют результаты исследования Сбербанка.

Средняя зарплата пенсионера составляет около 32 тысяч рублей в месяц, а вместе с пенсией они получают в среднем 46 тысяч. Наименьшую зарплату (20 тысяч) получают пенсионеры, занятые в малом бизнесе, наибольшую (44 тысячи) — те, что работают в крупных компаниях.

Таким образом, при среднем заработке в 46 тысяч в месяц средний работающий пенсионер оказался богаче среднего россиянина, так как средняя зарплата по экономике составляет 42 тысячи.

Также в Сбербанке выяснили, что 4% женщин и мужчин пенсионного возраста зарабатывают свыше 100 тысяч в месяц.

Кроме того, результаты исследования крупнейшей кредитной организации России свидетельствуют, что активность россиян начинает активно снижаться в 65-69 лет, структура потребления резко меняется в 68 лет, а в момент выхода на пенсию накопления россиян составляют в среднем 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Рамблер.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    мда уж….
    Это ,наверное,после последнего заявления Путина о том, что заработная плата растет просто небывалыми темпами, тоже основанное на некой статистической информации ))
    читая такую «статистику», начинаешь понимать , что Путина поддерживают две категории граждан — те, кто не в курсе и те, кто в доле ….))
    Кстати, недавно Левада заявила, что самое ощутимое падение доверия за истекшие 10 месяцев у Путина, Шойгу ,Медведева и Лаврова..
    ttps://www.levada.ru/2018/10/08/doverie-politikam-2/
    При этом в абсолютных лидерах Путин — за 10 месяцев его рейтинг рухнул на 20 процентов. После банального предательства людей пенсионной «реформой» да еще на фоне введения новых оброков и податей это неудивительно….
    Однако ситуация наверняка гораздо хуже, особенно если вспомнить, что как раз «Леваду» не так давно репрессировали за гораздо более приемлемые для власти цифры. Сейчас, по всей видимости, все совсем неважно, если приходится публиковать такое.

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  2. Аноним

    Читайте внимательно: речь только о работающих пенсионерах!
    То есть у них есть пенсия + зарплата.
    Вполне верится: я сам знаю немало работающих пенсионеров — вполне сходится.

    Вот только не надо проецировать этот доход на всех пенсионеров: ведь работающих существенно меньше чем неработающих!

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  3. Аноним

    «Средняя зарплата пенсионера составляет около 32 тысяч рублей в месяц,»
    московского пенсионера? ) тогда понятно ..))

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