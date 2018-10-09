где-то в параллельном мире: Средний доход пенсионера России оценили в 46 тысяч рублей

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Тем временем где-то в параллельном мире… Средний доход пенсионера оценили в 46 тысяч рублей

Средний работающий российский пенсионер ежемесячно зарабатывает более 45 тысяч рублей. Об этом, как сообщают «Банки.ру», свидетельствуют результаты исследования Сбербанка.

Средняя зарплата пенсионера составляет около 32 тысяч рублей в месяц, а вместе с пенсией они получают в среднем 46 тысяч. Наименьшую зарплату (20 тысяч) получают пенсионеры, занятые в малом бизнесе, наибольшую (44 тысячи) — те, что работают в крупных компаниях.

Таким образом, при среднем заработке в 46 тысяч в месяц средний работающий пенсионер оказался богаче среднего россиянина, так как средняя зарплата по экономике составляет 42 тысячи.

Также в Сбербанке выяснили, что 4% женщин и мужчин пенсионного возраста зарабатывают свыше 100 тысяч в месяц.

Кроме того, результаты исследования крупнейшей кредитной организации России свидетельствуют, что активность россиян начинает активно снижаться в 65-69 лет, структура потребления резко меняется в 68 лет, а в момент выхода на пенсию накопления россиян составляют в среднем 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Рамблер.