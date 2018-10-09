где-то в параллельном мире: Средний доход пенсионера России оценили в 46 тысяч рублей

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мда уж….
Это ,наверное,после последнего заявления Путина о том, что заработная плата растет просто небывалыми темпами, тоже основанное на некой статистической информации ))
читая такую «статистику», начинаешь понимать , что Путина поддерживают две категории граждан — те, кто не в курсе и те, кто в доле ….))
Кстати, недавно Левада заявила, что самое ощутимое падение доверия за истекшие 10 месяцев у Путина, Шойгу ,Медведева и Лаврова..
ttps://www.levada.ru/2018/10/08/doverie-politikam-2/
При этом в абсолютных лидерах Путин — за 10 месяцев его рейтинг рухнул на 20 процентов. После банального предательства людей пенсионной «реформой» да еще на фоне введения новых оброков и податей это неудивительно….
Однако ситуация наверняка гораздо хуже, особенно если вспомнить, что как раз «Леваду» не так давно репрессировали за гораздо более приемлемые для власти цифры. Сейчас, по всей видимости, все совсем неважно, если приходится публиковать такое.
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Читайте внимательно: речь только о работающих пенсионерах!
То есть у них есть пенсия + зарплата.
Вполне верится: я сам знаю немало работающих пенсионеров — вполне сходится.
Вот только не надо проецировать этот доход на всех пенсионеров: ведь работающих существенно меньше чем неработающих!
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«Средняя зарплата пенсионера составляет около 32 тысяч рублей в месяц,»
московского пенсионера? ) тогда понятно ..))
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