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Россия подарила три дивизиона С-300ПМ Сирии

Источник: «Вместе с пусковыми установками в Сирию доставлен и возимый боекомплект в составе более 100 зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона».

9.10.2018 Фото: Минобороны 3 коммент.
 
Россия подарила три дивизиона С 300ПМ Сирии

Зенитные ракетные комплексы

Россия безвозмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

«1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый», — сказал собеседник агентства.

«Техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 «Триумф», она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи», — сообщил источник, добавив, что С-300ПМ «переданы сирийской стороне на безвозмездной основе».

По его словам, «вместе с пусковыми установками в Сирию доставлен и возимый боекомплект в составе более 100 зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона».

Соглашение о поставках Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 было подписано еще в 2010 году, однако затем заморожено. 24 сентября 2018 году, после инцидента со сбитым российским разведывательным самолетом Ил-20, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийской армии С-300 для «усиления боевых возможностей». 2 октября 2018 года Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что С-300 переброшена в Сирию.

С-300 способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии обеспечения малозаметности «стелс», баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы. Основным отличием модификации С-300ПМ (экспортный вариант — С-300ПМУ-1) — возможность использовать зенитные ракеты средней дальности 48Н6 (экспортный вариант — 48Н6Е).


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(3) Комментариев

  1. Никола

    Их бы военные потуги — да в мирное бы русло! У нас в стране бюджет трещит по швам, на пенсионерах экономят, образование и медицина стали почти полностью платные, а им за границу никаких денег не жалко.

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    • Поросёнок Пётр

      Ну дык, оно всегда так было, сколько во времена СССР кормили папуасов по всему миру, за «преданность делу социализма», без какого либо смысла и в ущерб собственной стране, в итоге, ни кто социализм не построил, всё развалилось, а долги списываем до сих пор. *PARDON*

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  2. Аноним

    А ведь в 2011 году была сделка с Асадом по продаже этих комплексов С 300, да в последний момент Путин отказался )
    А теперь Асаду подарили бесплатно …)
    ну как бесплатно…за счет российского бюджета , ессно…

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