КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-ую
Продам квартиру Елена 891371543549
Срочно продам комнату
продам 3-ю квартиру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В 46 тыс. рублей оценили доход среднего российского пенсионера

Россия подарила три дивизиона С-300ПМ Сирии

Мастер-классы по скандинавской ходьбе и гимнастике преподали пожилым в Бердске

Транспортный налог снизили для инвалидов в Новосибирской области

В каком городе России самая высокая зарплата?

Рухнули на 5-классниц 4 навесных шкафа на уроке технологии в школе Новосибирска

Скульптуру «Аиста» из парка «Лунный» перенесут в сквер роддома Бердска

Региональные операторы протестуют против отмены роуминга

Льготы людям предпенсионного возраста принесут семье 1700 рублей дохода в год

Продлят работу дачных автобусов из-за теплой осени в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


В каком городе России самая высокая зарплата?

Средняя зарплата в Южно-Сахалинске составляет 82 тыс. рублей. Самые низкие заработки в ростовских Шахтах, Севастополе и Махачкале.

9.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В каком городе России самая высокая зарплата?

Зарплаты, как правило, всегда не хватает

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Эксперты отмечают, что значительная разница зарплат в разных регионах России — давно известная проблема, поэтому при составлении рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.

Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.

Лидеры

Средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.

Близкий результат у Салехарда — 3,55. На третьей и четвертой позициях два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск (3,09).

Пятую строчку в рейтинге занимает Москва, где соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора составляет 2,97. Это заметно меньше, чем первой четверки, но намного больше, чем в среднем по стране.

Эксперты также отмечают, что в городах-миллионниках в целом все хорошо — самыми зажиточными можно назвать Санкт-Петербург (2,44), Красноярск (2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфу (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16).

Аутсайдеры

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске. В Шахтах (последнее место в рейтинге) соотношение зарплаты и фиксированного набора составило 1,32. То есть средней зарплаты в этом городе хватает лишь на стандартный набор — накопить на машину и жилье, а также содержать детей сложно большинству жителей.

На предпоследнем месте расположился Севастополь (1,41), при этом эксперты РИА Рейтинг отмечают, что высокие цены в городе объясняются спросом со стороны туристов и военных, а выплаты военным не учитываются в статистике зарплат.

Места с 96-го по 98-е занимают столицы кавказских республик — Нальчик, Махачкала и Черкесск. Эксперты РИА Рейтинг поясняют, что на Северном Кавказе традиционно низкие зарплаты, которые не могут компенсировать даже невысокие цены.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бесплатные прививки от гриппа по выходным ставят жителям Бердска В 46 тыс. рублей оценили доход среднего российского пенсионера Россия подарила три дивизиона С-300ПМ Сирии

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика