Транспортный налог снизили для инвалидов в Новосибирской области

Семьи Новосибирской области, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также региональные общественные организации инвалидов смогут воспользоваться дополнительными налоговыми льготами. Об этом в понедельник сообщали в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» рассмотрен 8 октября на заседании Правительства Новосибирской области, которое провёл губернатор Андрей Травников.

Выступая с основным докладом по вопросу, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко подчеркнул, что предлагаемые поправки были внесены с учётом пожеланий представителей общественных организаций инвалидов, и направлены на повышение эффективности предоставления налоговых преференций для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Исходя из задач максимальной поддержки данных общественных организаций, было выработано решение о снижении ставок по транспортному налогу для общественных организаций инвалидов до установленных Налоговым кодексом Российской Федерации в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил и автобусов с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

Кроме того, установлен льготный налоговый режим по транспортному налогу для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, у которых на иждивении находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в Новосибирской области проживает 8416 детей-инвалидов, воспитывающихся в родных и приёмных семьях. Воспользоваться условиями льготного обложения по транспортному налогу сможет один из родителей, опекунов или попечителей детей-инвалидов, в собственности которого находится легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил и мотоцикл (мотороллер) с мощностью до 40 лошадиных сил. В настоящее время льготное налогообложение по транспортному налогу в Новосибирской области установлено в отношении инвалидов, которые являются владельцами транспортных средств.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что по подготовке поправок в закон «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» проведена большая работа. Члены правительства региона поддержали проект закона, который в установленном порядке будет направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области на дальнейшее рассмотрение.