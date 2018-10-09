Включили фонари на остановке и тротуаре ул. Космической в Бердске

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Зато стало темно возле магазина и садика «Дельфин». Тротуар во мраке.
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что значит «зато»?
Хотите сказать что оттуда что-то убрали?
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Что это за такая блатная или крутая Бердянска, по обращению которой оперативно осветили не только остановку, но даже и тротуар? Обращаюсь к вам , уважаемая, потребуйте от чиновников, чтобы благоустроили остановку, разворотное кольцо в поселке Боровой, где нет мусорной корзины несколько лет и бросаемый под ноги мусор разносится ветром по округе! Мои обращения в течение трёх!лет только ещё больше ухудшили ситуацию — убрали ещё и мусорный контейнер с кольца- и никакого благоустройства! Помогите нам, пожалуйста, глубоко уважаемая администрацией города бердчанка!
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а вы куда обращения направляли?
на каждое обращение официальное есть ответ — можете продемонстрировать?
А то что на углу «требовать», что в комментах строчить — это ни о чем все
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