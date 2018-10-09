Включили фонари на остановке и тротуаре ул. Космической в Бердске

Пассажирам общественного транспорта теперь не придется бояться в полной темноте споткнуться и упасть на остановке «Космическая» в Бердске. Теперь там вечером включаются светильники и освещают не только остановочный павильон, но и пешеходную дорожку.

Одним из объектов объезда в минувший выходной день дежурной по городу начальника отдела соцобслуживания населения Натальи Скоромных была остановка «Космическая».

— Было обращение бердчанки о необходимости сделать уличное освещение на остановке «Космическая». Горсвет установил новый прибор уличного освещения, который освещает остановку и всю пешеходную дорожку, — доложила на совещании чиновников 8 октября Наталья Скоромных.