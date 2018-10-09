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Включили фонари на остановке и тротуаре ул. Космической в Бердске

По просьбе жителей Горсвет установил на остановке общественного транспорта новый прибор уличного освещения.

9.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Включили фонари на остановке и тротуаре ул. Космической в Бердске

Хорошее освещение на остановках общественного транспорта особенно необходимо поздней осенью

Пассажирам общественного транспорта теперь не придется бояться в полной темноте споткнуться и упасть на остановке «Космическая» в Бердске. Теперь там вечером включаются светильники и освещают не только остановочный павильон, но и пешеходную дорожку.

Одним из объектов объезда в минувший выходной день дежурной по городу начальника отдела соцобслуживания населения Натальи Скоромных была остановка «Космическая».

— Было обращение бердчанки о необходимости сделать уличное освещение на остановке «Космическая». Горсвет установил новый прибор уличного освещения, который освещает остановку и всю пешеходную дорожку, — доложила на совещании чиновников 8 октября Наталья Скоромных.


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(4) Комментариев

  1. Гостья

    Зато стало темно возле магазина и садика «Дельфин». Тротуар во мраке.

    Thumb up 1 Thumb down 2

    • Аноним

      что значит «зато»?
      Хотите сказать что оттуда что-то убрали?

      Thumb up 1 Thumb down 0

      • Однако

        Что это за такая блатная или крутая Бердянска, по обращению которой оперативно осветили не только остановку, но даже и тротуар? Обращаюсь к вам , уважаемая, потребуйте от чиновников, чтобы благоустроили остановку, разворотное кольцо в поселке Боровой, где нет мусорной корзины несколько лет и бросаемый под ноги мусор разносится ветром по округе! Мои обращения в течение трёх!лет только ещё больше ухудшили ситуацию — убрали ещё и мусорный контейнер с кольца- и никакого благоустройства! Помогите нам, пожалуйста, глубоко уважаемая администрацией города бердчанка!

        Thumb up 0 Thumb down 2

        • Аноним

          а вы куда обращения направляли?
          на каждое обращение официальное есть ответ — можете продемонстрировать?

          А то что на углу «требовать», что в комментах строчить — это ни о чем все

          Thumb up 1 Thumb down 1

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