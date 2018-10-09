В 46 тыс. рублей оценили доход среднего российского пенсионера

Российский пенсионер в среднем получает зарплату в размере 32 тысяч рублей, а с учетом пенсии — 46 тысяч. Самые маленькие зарплаты для пенсионеров — в малом бизнесе (20 тысяч рублей), самые высокие — в крупном (44 тысячи).

Больше 100 тысяч получают всего четыре процента пенсионеров. Об этом говорится в исследовании Сбербанка. Из него следует, что к 60 годам, то есть спустя пять лет после достижения пенсионного возраста, продолжают трудиться 70 процентов женщин (при условии, что они и до этого работали). К 63 годам эта доля падает до 47 процентов. Среди мужчин к 65 годам работают 43 процента, к 75 годам — два процента.

«В результате изучения структуры потребления разных возрастных групп удалось выявить момент, когда она меняется аномально резко. Это происходит в 68 лет. До этого доходы позволяют пенсионеру поддерживать привычный образ жизни, — говорится в исследовании. — Так, любители путешествий вплоть до 68 лет продолжают посещать новые места столь же активно, как и в 55 лет. Доля расходов на отели колеблется в диапазоне 80-90 процентов от уровня в 55 лет, доли расходов на турагентства и автомобильные поездки — 90-95 процентов. В дальнейшем траты на путешествия монотонно снижаются, уступая место расходам на медицину».

Сбережений к моменту выхода на пенсию (55 лет для женщин, 60 — для мужчин) у зарплатных клиентов Сбербанка немного — в среднем 150 тысяч рублей. Из них до 55 лет имеют депозит каждый десятый, после этого возраста — каждый третий.

Источник: РГ