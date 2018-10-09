Вскрыть «пласт проблем» пожилых людей поручил чиновникам мэр Бердска

Декада пожилых людей подходит к завершению в Бердске. Она стартовала 1 октября с большого городского мероприятия в ДК «Родина». Зал был полный, присутствовали ветераны, совет старейшин, было много хороших отзывов, рассказала на совещании чиновников 8 октября начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.

В рамках декады проходят спортивные соревнования, на выставки пенсионеров ждут в городском музее. Работают со всеми ветеранскими организациями, подчеркнула Скоромных.

Нужно проводить не только концертные программы, но и вскрывать пласт проблем, которые существуют у пожилых людей, отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Наталья Юрьевна ответила, что отдел соцобслуживания проводит такую работу.

— Я не сомневаюсь. Я говорю о том, что ставлю задачу после окончания декады пожилых подготовить полную информацию на аппаратное совещание. Включить в план работ все вопросы: и остановки для пожилых, которыми они часто пользуется для поездок в Пенсионный фонд и так далее, медицинское обслуживание и прочее, — акцентировал Евгений Шестернин.