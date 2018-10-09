Вскрыть «пласт проблем» пожилых людей поручил чиновникам мэр Бердска

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Некоторые руководители давольно высокого ранга склонны к немативированному словоблудию, занимаются себя цитированием, выдавая это как решающий аргумент!
Более 20 лет я ставлю вопрос о дороге на кладбище перед руководителями г. Бердска. Этот вопрос ставил давно начальник ГИБДД г. Бердска (он сам уже на кладбище) перед депутатами города, вопрос обсуждался на всех уровнях, были рекомендации губернатора Городецкого, публикаци с фотоматерьялами в газете Курьер.Среда.Бердск, » а воз и ныне там!»
Повысил планку своего обращения, попросил помочь Травникова, жду отписку. После этого попрошу помочь Президента РФ, направив всю переписку за эти годы, но я помогу мэру решить эту задачу, опыт добиваться результата имеется!
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