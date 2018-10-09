КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам СТУДИЮ
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
продам 89139897337 Анна
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Экс-начфин Вагнер выплачивала премии в обход главы Бердска

Золото «Гонки героев» завоевали в Сочи экстремалы из Бердска

Ужесточат лицензирование управляющих компаний

Газопровод за 13 млн рублей построят ради школы в микрорайоне Южном Бердска

Яровая: лоббисты обманывают данными о дефиците продуктов

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Рухнул мост на главный путь Транссиба в Амурской области

Троих преступников арестовали за неделю в Бердске

Усилить контроль за жалобами граждан требует губернатор Травников

Левада-центр: На 20% рухнул рейтинг доверия президенту Путину

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Вскрыть «пласт проблем» пожилых людей поручил чиновникам мэр Бердска

Евгений Шестернин отметил, что в Декаду пожилых должны не только проходить концерты, но и решаться человеческие проблемы.

9.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Вскрыть пласт проблем пожилых людей поручил чиновникам мэр Бердска

Бердским старикам часто не хватает внимания близких

Декада пожилых людей подходит к завершению в Бердске. Она стартовала 1 октября с большого городского мероприятия в ДК «Родина». Зал был полный, присутствовали ветераны, совет старейшин, было много хороших отзывов, рассказала на совещании чиновников 8 октября начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.

В рамках декады проходят спортивные соревнования, на выставки пенсионеров ждут в городском музее. Работают со всеми ветеранскими организациями, подчеркнула Скоромных.

Нужно проводить не только концертные программы, но и вскрывать пласт проблем, которые существуют у пожилых людей, отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Наталья Юрьевна ответила, что отдел соцобслуживания проводит такую работу.

— Я не сомневаюсь. Я говорю о том, что ставлю задачу после окончания декады пожилых подготовить полную информацию на аппаратное совещание. Включить в план работ все вопросы: и остановки для пожилых, которыми они часто пользуется для поездок в Пенсионный фонд и так далее, медицинское обслуживание и прочее, — акцентировал Евгений Шестернин.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Экс-начфин Вагнер выплачивала премии в обход главы Бердска Филиал частной филармонии ArtEvents открывается в Бердске Об очередном пожаре рядом со сгоревшими домами на ул. 8 Марта сообщили бердчане

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Некоторые руководители давольно высокого ранга склонны к немативированному словоблудию, занимаются себя цитированием, выдавая это как решающий аргумент!
    Более 20 лет я ставлю вопрос о дороге на кладбище перед руководителями г. Бердска. Этот вопрос ставил давно начальник ГИБДД г. Бердска (он сам уже на кладбище) перед депутатами города, вопрос обсуждался на всех уровнях, были рекомендации губернатора Городецкого, публикаци с фотоматерьялами в газете Курьер.Среда.Бердск, » а воз и ныне там!»
    Повысил планку своего обращения, попросил помочь Травникова, жду отписку. После этого попрошу помочь Президента РФ, направив всю переписку за эти годы, но я помогу мэру решить эту задачу, опыт добиваться результата имеется!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика