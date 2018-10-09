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Мастер-классы по скандинавской ходьбе и гимнастике преподали пожилым в Бердске

Бердчан зрелого возраста научили подбирать палочки и разумные нагрузки профессиональные инструкторы.(ФОТО)

9.10.2018 Фото: ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
Мастер классы по скандинавской ходьбе и гимнастике преподали пожилым в Бердске

Скандинавской ходьбой бердчане остались довольны

В Декаду пожилого человека на лыжной базе «Метелица» активные представители зрелой молодежи Бердска приняли участие в двух мастер-классах, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта Один из них по скандинавской ходьбе — модному и актуальному на сегодняшний день спортивному направлению.

Занятия провела приглашенный инструктор из Новосибирска Елена Тигунова. Елена Михайловна является сертифицированным инструктором скандинавской ходьбы школы Анастасии Полетаевой и членом Всероссийской федерации северной ходьбы.

Для бердчан Елена Тигунова провела мастер-класс уже во второй раз. Отмечает прогресс в технике ходьбы, однако проблема с подбором правильного оборудования у некоторых осталась. Обычные лыжные палочки не подходят, необходимы именно скандинавские.Выбор палочек – это отдельная тема. Но самое главное, что бы они правильно соотносились с ростом человека.

«Нужно просто посчитать, рост умножить на коэффициент 0,66 – это для начинающих, для пожилых, для людей в реабилитации; на 0,68 умножаем – это фитнес и оздоровительная ходьба; умножаем на 0,7 – это для спортсменов. Высота палочки важна, поскольку мы эту палочку переносим, работаем верхним плечевым поясом. И если палочка будет длинная, то человек просто не сможет выполнять технику», — говорит Елена Тигунова.

Занятие традиционно началось с инструктажа. Далее – разминка и отработка различных техник скандинавской ходьбы. Как пояснила инструктор, существует бытовая ходьба, оздоровительная, фитнес-ходьба и спортивная. Для овладения правильной техникой необходимо порядка 5-6 занятий с тренером.

Закрепили тренировку участники стартом на дистанции в 1 км. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения! Стоит отметить, что в Бердске скандинавская ходьба набирает обороты. В масштабах же России скандинавской ходьбой занимаются люди совершенно разного возраста. Активно развивается молодежное движение скандинавской ходьбы!

На этом спортивная часть дня для участников мероприятия не закончилась. За скандинавской ходьбой последовало занятие по гимнастике. Провел тренировку ведущий специалист в области восстановительной медицины Владимир Ефремов. На занятии бердчане изучили несколько элементов для растяжки позвоночника и укрепления мышц спины.

«Наш позвоночник генерирует энергию. Этой энергии должно хватать на весь день. Но чтобы научиться ее генерировать, нужно делать ряд движений на растяжку позвоночника. Это можно делать в домашних условиях по 5-7 минут. Это можно делать в зале или на улице. Эта система должна работать для каждого человека», — говорит Владимир Михайлович.

Тренировки прошли продуктивно. Сейчас главное для участников – регулярно оттачивать полученные на мастер-классах знания и дальше поддерживать тело в хорошей физической форме.


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