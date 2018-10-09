КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-ую
Продам квартиру Елена 891371543549
Срочно продам комнату
продам 3-ю квартиру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В 46 тыс. рублей оценили доход среднего российского пенсионера

Россия подарила три дивизиона С-300ПМ Сирии

Мастер-классы по скандинавской ходьбе и гимнастике преподали пожилым в Бердске

Транспортный налог снизили для инвалидов в Новосибирской области

В каком городе России самая высокая зарплата?

Рухнули на 5-классниц 4 навесных шкафа на уроке технологии в школе Новосибирска

Скульптуру «Аиста» из парка «Лунный» перенесут в сквер роддома Бердска

Региональные операторы протестуют против отмены роуминга

Льготы людям предпенсионного возраста принесут семье 1700 рублей дохода в год

Продлят работу дачных автобусов из-за теплой осени в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Бесплатные прививки от гриппа по выходным ставят жителям Бердска

Прививочные кабинеты во взрослых и детских поликлиниках работают в субботу и воскресенье с 7.30 до 15.00. Ожидается несколько видов гриппа, в том числе «свиной».

9.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Бесплатные прививки от гриппа по выходным ставят жителям Бердска

Прививка — лучшая профилактика от ОРВИ и гриппа

Прививочная кампания против гриппа проходит в Бердске. Началась она еще в начале сентября. В город поступило более 50 000 вакцины.

С учетом занятости трудоспособного населения города прививочные кабинеты открыты и в субботу, и в воскресенье в двух взрослых и двух детских поликлинических отделениях горбольницы, сообщила на совещании чиновников 8 октября замглавврача бердской ЦГБ Надежда Шахатова.

Прививочные кабинеты работают с 7.30 до 15.00, пояснила Шахатова.

Вакцина поступила отечественная — совигрипп. Прививка не имеет серьезных противопоказаний. Ее не рекомендуют ставить в том случае, если имеются аллергические реакции на предшествующие прививки против гриппа, на куриный белок, острые лихорадочные состояния или обострение хронических заболеваний.

В надвигающимся эпидсезоне ожидается грипп типа А и В, в том числе и так называемый «свиной» грипп. Все штаммы содержатся в вакцине. Поэтому она защитит от ожидаемых видов гриппа.

Напомним, прививки от гриппа бесплатные.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бесплатные прививки от гриппа по выходным ставят жителям Бердска В 46 тыс. рублей оценили доход среднего российского пенсионера Россия подарила три дивизиона С-300ПМ Сирии

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика