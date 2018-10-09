Бесплатные прививки от гриппа по выходным ставят жителям Бердска

Прививочная кампания против гриппа проходит в Бердске. Началась она еще в начале сентября. В город поступило более 50 000 вакцины.

С учетом занятости трудоспособного населения города прививочные кабинеты открыты и в субботу, и в воскресенье в двух взрослых и двух детских поликлинических отделениях горбольницы, сообщила на совещании чиновников 8 октября замглавврача бердской ЦГБ Надежда Шахатова.

Прививочные кабинеты работают с 7.30 до 15.00, пояснила Шахатова.

Вакцина поступила отечественная — совигрипп. Прививка не имеет серьезных противопоказаний. Ее не рекомендуют ставить в том случае, если имеются аллергические реакции на предшествующие прививки против гриппа, на куриный белок, острые лихорадочные состояния или обострение хронических заболеваний.

В надвигающимся эпидсезоне ожидается грипп типа А и В, в том числе и так называемый «свиной» грипп. Все штаммы содержатся в вакцине. Поэтому она защитит от ожидаемых видов гриппа.

Напомним, прививки от гриппа бесплатные.