Очищать ливневки от листьев рядом с детсадами приказал мэр Бердска

Промыли ливневую канализацию от осенних листьев рядом с детсадом №15 в Бердске.

— Посмотрите еще, где у нас детские сады в такой ситуации. Дожди пойдут, нужно, чтобы дети шли не по лужам, а по тротуарам. Там, где есть ливневки, их нужно промыть, прочистить от листвы. Сейчас на территории детсада №15 начали собирать опавшую листву. Работа пошла. Руководство детсада понимает свои задачи. Нужно ускориться и другим, — обратился к начальнику управления образования Жанне Тузовой и начальнику УЖКХ Максиму Совбанову мэр Бердска Евгений Шестернин.