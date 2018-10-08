Рухнули на 5-классниц 4 навесных шкафа на уроке технологии в школе Новосибирска

В Новосибирске проводится проверка по факту падения деревянных шкафов на школьниц во время урока, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вечером 8 октября и. о. старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Михаил Третьяков.

Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальной проверки по факту падения на учениц шкафов в ходе урока технологии в средней школе №82 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и ч.2 ст.293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; халатность).

-Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время проводился урок технологии с девочками, обучающимися в 5-м классе. Во время урока на детей произошло падение четырех деревянных навесных шкафов. В настоящее время уточняется точное количество пострадавших школьниц и степень тяжести причиненного им вреда здоровью. Ряд детей направлено в медицинское учреждение для обследования специалистами, — рассказал подробности Третьяков.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела. В настоящее время выполняются неотложные первоначальные следственные действия, изымается интересующая следователей документация, опрашиваются очевидцы.

По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение.