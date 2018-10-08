Льготы людям предпенсионного возраста принесут семье 1700 рублей дохода в год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о налоговых льготах для людей действующего пенсионного возраста.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые направлены на сохранение льгот по имущественным налогам в ныне действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Законопроектом предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 г. Согласно законопроекту, эти граждане будут получать налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Документ разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с предусматриваемым проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» поэтапным повышением пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сохранение льгот по уплате налога на имущество и земельного налога для людей предпенсионного возраста (с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин) принесет дополнительный доход семье в среднем в 1700 рублей в год. Об этом заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

«Что касается потенциального недополучение доходов бюджетов регионов на ближайшие десять лет, по расчетам Федеральной налоговой службы, эта цифра оценивается в 31,2 млрд рублей. Если в среднем рассчитывать дополнительный доход, который получат домохозяйства, что льготы будут сохранены по возрасту, который действовал на 31 декабря 2018 года, то в среднем по налогу на имущество — это 1100 рублей на человека в год, по налогу земельному — порядка 681 рублей. Таким образом, (примерно) 1700 рублей — это дополнительные доходы семьи в связи с тем, что льгота будет сохранена», — отметила Голикова.

3 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Изначально правительство РФ, которое и внесло документ в Госдуму, предлагало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако затем президент России Владимир Путин предложить понизить эту планку до 60 лет. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин — с 40 до 37 лет.

Источник: ТАСС