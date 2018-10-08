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Продлят работу дачных автобусов из-за теплой осени в Бердске

Традиционно дачный сезон решили закрыть 15 октября. Мэр поручил проанализировать ситуацию и при необходимости увеличить его срок.

8.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Продлят работу дачных автобусов из за теплой осени в Бердске

Дачными автобусами пользуется большинство бердских дачников

Через неделю, 15 октября, прекратят свою работу дачные маршруты в Бердске. Об этом на совещании чиновников 8 октября доложила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что осенняя погода дарит дачникам последние теплые дни. Не рано ли заканчивать дачный сезон, поинтересовался Евгений Анатольевич.

— Погода дает дачникам возможность, как можно дольше быть на садовых участках, работать. Дачи забиты битком. А мы просто закроем сезон, так как закрываем его традиционно 15 октября, — подчеркнул мэр.

Ситуация будет проанализирована и при необходимости дачный сезон в Бердске продлят, отметила Надежда Нятина.


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