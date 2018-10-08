Продлят работу дачных автобусов из-за теплой осени в Бердске

Через неделю, 15 октября, прекратят свою работу дачные маршруты в Бердске. Об этом на совещании чиновников 8 октября доложила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что осенняя погода дарит дачникам последние теплые дни. Не рано ли заканчивать дачный сезон, поинтересовался Евгений Анатольевич.

— Погода дает дачникам возможность, как можно дольше быть на садовых участках, работать. Дачи забиты битком. А мы просто закроем сезон, так как закрываем его традиционно 15 октября, — подчеркнул мэр.

Ситуация будет проанализирована и при необходимости дачный сезон в Бердске продлят, отметила Надежда Нятина.