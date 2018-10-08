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Из-за санкций лишился домов в США олигарх Дерипаска

США заморозили американские активы российского бизнесмена, сообщила NY Post

8.10.2018 Фото: ТАСС 2 коммент.
 
Из за санкций лишился домов в США олигарх Дерипаска

Олег Дерипаска

Власти США заморозили американские активы бизнесмена Олега Дерипаски, включая особняки в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в Минфине.

Российский предприниматель и подконтрольные ему En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал» оказались в числе тех, против кого Соединенные Штаты ввели санкции в начале апреля. Это означает блокировку активов и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

По данным издания, в 2008 году Дерипаска приобрел недвижимость в Нью-Йорке за 42,5 миллиона долларов. Информации о вашингтонском доме в публикации нет.

Несмотря на заморозку активов, в его особняке на 64-й улице в Ист-Сайде проживает бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова с детьми. Издание уточняет, что Дерипаска договорился об этом с американскими властями. Также рассказывается, что Жукова дружна с Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.

Представители Дерипаски и Жуковой от комментариев отказались.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Никола

    «Власти США заморозили американские активы бизнесмена Олега Дерипаски, включая особняки в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне.»
    Это не беда. Сейчас российское правительство по-быстрому примет решение компенсировать ему понесенные убытки из госбюджета — как немного ранее помогали другим чиновникам и олигархам, попавшим под западные санкции. Это только для пенсионеров денег нет.

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  2. Поросёнок Пётр

    Куда деньги слать? Переживаю за Олега Владимировича, как он там горемычный, а ещё можно на Первом канале благотворительный марафон устроить и слать смски.

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