Дефицит продуктов предрекают ритейлеры из-за законопроекта Яровой

Запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам, предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и группой депутатов, может обернуться дефицитом продуктов в выходные. Ритейлерам придется сокращать объемы заказанной продукции, и к воскресенью некоторые полки опустеют, сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Свою позицию сети направили в нижнюю палату парламента и правительство. Поставщики сочли такой сценарий маловероятным, а в Минпромторге считают, что излишнее регулирование торговой отрасли может негативно сказаться на всех участниках рынка.

Федеральные торговые сети в августе и сентябре 2018 года направили отзыв в Госдуму и правительство. В нем ритейлеры обозначили возможные последствия от введения предложенной депутатами нормы запретить возвращать продукты поставщикам. Об этом «Известиям» сообщил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Он уточнил, что подобный шаг создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни». Это обусловлено тем, что из-за отсутствия права вернуть товары ритейлерам придется сократить объем заказа. В организации подчеркнули: сложнее всего будет в воскресенье, так как поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу. При скачке спроса львиная доля партии может быть распродана в пятницу–субботу. В этих условиях ограниченные логистические возможности небольших поставщиков свежей и ультрасвежей категории продуктов не позволят им часто возить свой товар в магазины. Например, два-три раза в день. В ассоциации напомнили, что продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях.

В конце февраля 2018 года 30 депутатов во главе с Ириной Яровой внесли в Госдуму поправки в законы «Об основах госрегулирования торговой деятельности» и «О развитии сельского хозяйства». В них парламентарии предложили запретить торговцам заключать договоры, в которых есть условие о возврате поставщику товара, непроданного по истечении срока годности. Дело в том, что за последние годы ритейлеры увеличили число возвратов качественных продуктов отечественным производителям, отмечено в пояснительной записке. Это приводит к тому, что поставщикам приходится выкупать ее обратно.

Как подчеркивается в пояснительной записке, широкое распространение эта практика получила в сегменте хлебных изделий, по отдельным предприятиям в регионах возврат достигал 50% от общего объема поставки, до 30% — в случае с мясной продукцией. Если речь идет о зарубежных поставщиках, то возврата продукции практически не происходит.

В АКОРТ напомнили, что в конце 2016 года сетевые ритейлеры и производители хлебной продукции уже договорились о новой тактике в работе с возвратами. И за шесть месяцев 2017 года возвраты снизились в два и более раз как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Более чем в 50 регионах страны проблема возврата хлеба была решена.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что ведомство неоднократно высказывало позицию: излишнее регулирование торговой отрасли может негативно сказаться на всех участниках. Речь идет как о торговых сетях, так и о производителях, а в конечном счете — и о потребителях.

— Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, мы считаем необходимым перед принятием законопроекта во втором чтении провести полноценную процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) как законопроекта, так и поправок к нему, — отметили в пресс-службе министерства. — Это позволит оценить предлагаемое регулирование со всех сторон и принять взвешенное решение.

В министерстве подчеркнули, что договоренность о проведении ОРВ была достигнута на совещании в Минсельхозе.

Источник: iz.ru