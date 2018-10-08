Почему нет горячей воды по Комсольской, 4б с 25 сентября?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаС 25 сентября 2018 года по адресу ул.Комсомольская, 4б нет горячей воды. На все обращения в соответствующие службы ( УК, КБУ) внятного ответа нет. Одни обещания, что работы ведутся. А хотелось бы просто горячей воды. Кто-нибудь в Бердске может дать конкретный ответ на вопрос?