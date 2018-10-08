Региональные операторы протестуют против отмены роуминга

Реформа системы роуминга в сотовой связи в России, которой уже пришлось подчиниться федеральным сотовым операторам, вызвала жесткий протест региональных компаний, обслуживающих около 3,5 млн абонентов. Они предупреждают правительство о будущих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, которую предполагает принятый летом в первом чтении законопроект. Региональные операторы уверены, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети. Это может привести к уходу с рынка таких компаний или резкому росту их тарифов, согласны эксперты.

Региональные операторы связи направили в правительство РФ письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, рассказали “Ъ” два источника на рынке. Вопрос обсуждался на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября, уточняет один из собеседников “Ъ”. По его словам, присутствовали представители «большой четверки» операторов и региональных «Мотива» (работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО) и «Таттелекома» (Татарстан). «Ожидается, что по итогам примут решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга»,— рассказал один из участников встречи.

Внутрисетевой роуминг в России действует в пределах сети одной компании, национальный же включается, когда сеть домашнего для абонента оператора отсутствует в каком-либо регионе. Законопроект об отмене роуминга внутри России принят Госдумой в первом чтении в июле и предполагает, что оплата соединений между абонентами в пределах страны должна осуществляться по единому тарифу оператора «независимо от местонахождения как вызывающего, так и принимающего абонента». Еще в августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «большой четверке» изменить высокие тарифы при поездках по России, чтобы фактически отменить внутрисетевой роуминг.

В результате операторы приравняли стоимость исходящих звонков, интернет-трафика и СМС в поездках по стране к тарифам домашнего региона. Кроме того, в конце августа — начале сентября «Вымпелком», Tele2, МТС и «МегаФон» отменили плату за входящие в роуминге. Во всех этих операторах отказались от комментариев.

Обращения региональных операторов рассматривались ФАС совместно с Минкомсвязью, подтвердила “Ъ” начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Она при этом уверена, что отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов». В пресс-службе правительства и в Минкомсвязи на запросы “Ъ” не ответили.

В «Мотиве» подтвердили “Ъ”, что участвовали в совещании. «Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов»,— поясняет представитель «Мотива». Все это должно описываться в подзаконных актах, которых пока попросту нет, полагает он, надеясь, что и сам законопроект еще может измениться в ходе обсуждения.

В «Таттелекоме» не ответили на запрос. Помимо «Мотива» и «Таттелекома» заметным региональным оператором является и «Вайнахтелеком» в Чеченской Республике. По данным AC&M Consulting на середину 2018 года, эти три оператора обслуживали в совокупности около 3,5 млн абонентов.

«Как и у крупнейших операторов сотовой связи, основной рост у региональных компаний уже позади. Сохраняется динамика лишь у «Таттелекома», который еще находится в процессе перезапуска сети после приобретения ее у поволжского оператора СМАРТС»,— отмечает партнер AC&M Consulting Антон Погребинский.

Основная проблема для этих компаний в том, что, в отличие от федеральных операторов, у них нет своей сети по всей стране и они вынуждены платить полноценные роуминговые тарифы своим партнерам, объясняет руководитель Content Review Сергей Половников.

«Операторы «большой четверки» смогут компенсировать потери от отмены платы за входящие в роуминге за счет высокодоходных абонентов, в тарифы которых никогда не был включен роуминг. Региональные же всегда демпинговали по тарифам, поэтому компенсировать отмену наценки за роуминг им придется за свой счет»,— говорит он, добавляя, что региональным компаниям придется уйти с рынка или перепрофилироваться в виртуальных операторов (MVNO) на сетях федеральных участников рынка. Другой собеседник в отрасли не исключает, что принятие законопроекта заставит региональных операторов серьезно поднять тарифы, наиболее дешевые из которых могут удвоиться в цене.

Один из участников совещания уточняет, что на нем также высказывались опасения, что от отмены платы за входящие в роуминге могут пострадать и виртуальные операторы. Последствия для MVNO-операторов и традиционных участников рынка «не будут серьезно отличаться», не согласны в «Ростелекоме». В «Тинькофф Мобайле» и «Сбербанк Мобайле», запущенных на сети Tele2, напомнили, что и так не имеют в тарифах условий внутрисетевого и национального роуминга. В «Тинькофф Мобайле» пока не разделяют опасения коллег, но обещают «активно участвовать» в обсуждении проблемы.

Источник: Ъ