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Транспортной развязкой при строительстве железнодорожного вокзала озабочены власти Бердске

Бердские чиновники на совещании в области согласуют вопрос, связанный с примыканием вокзала с трассой Р-256.

8.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Транспортной развязкой при строительстве железнодорожного вокзала озабочены власти Бердске

Бердский железнодорожный вокзал построили за 4 года до Октябрьской революции

Сегодня, 8 октября, в Новосибирске проходит совещание по строительству железнодорожного вокзала в Бердске. Об этом на совещании чиновников сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин. Он поинтересовался об информационной готовности к этой встрече у начальника управления градостроительства Федора Каравайцева.

— Материалы подготовили. Будет решаться вопрос с примыканием железнодорожного вокзала с трассой Р-256, — доложил Каравайцев.

Перед совещанием в области мэр предложил еще раз посмотреть все подготовленные материалы, которые связаны с дорожно-транспортной развязкой у железнодорожного вокзала в Бердске.

Напомним, железнодорожный вокзал постройки 1913 года удалось спасти от сноса общественникам. Сейчас в городе его рассматривают как памятник истории и объект туризма.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Здание крепкое. Кафе-музей можно организовать.

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  2. Аноним

    Развязку спасет только «Горб Городецкого» V 2.0 на Вокзальной, Ленина, Первомайской, Спортивной, Промышленной.

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