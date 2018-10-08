Транспортной развязкой при строительстве железнодорожного вокзала озабочены власти Бердске

Сегодня, 8 октября, в Новосибирске проходит совещание по строительству железнодорожного вокзала в Бердске. Об этом на совещании чиновников сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин. Он поинтересовался об информационной готовности к этой встрече у начальника управления градостроительства Федора Каравайцева.

— Материалы подготовили. Будет решаться вопрос с примыканием железнодорожного вокзала с трассой Р-256, — доложил Каравайцев.

Перед совещанием в области мэр предложил еще раз посмотреть все подготовленные материалы, которые связаны с дорожно-транспортной развязкой у железнодорожного вокзала в Бердске.

Напомним, железнодорожный вокзал постройки 1913 года удалось спасти от сноса общественникам. Сейчас в городе его рассматривают как памятник истории и объект туризма.