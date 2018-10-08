Свидетель: Давали клички, унижали и гнобили в финансовой структуре мэрии Бердска

Бердский городской суд выслушал показания очередного свидетеля по делу о хищении 2 миллионов рублей бывшим руководителем Центра информационного и материального обеспечения Анной Захаровой, сегодня, 8 октября.

На скамье подсудимых кроме нее три пособника в растрате — Ника Шапран, Сергей Горбунов и Ирина Кращук. По версии следствия, им Захарова незаконно выплатила зарплаты на 1 млн рублей, еще на 1 млн она выписала себе премий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

О работе в ЦИМО рассказала бывший главный бухгалтер казенного учреждения Елена Ляховец. Она сообщила, что, проработав в ЦИМО чуть меньше года, приняла решение уволиться: ситуация на работе складывалась критично, Анна Захарова заключила два трудовых договора с сотрудниками, которые работали дистанционно, ни разу не появляясь на работе.

— Две причины послужили для моего увольнения — два работника, получали заработную плату, но на работу не приходили, и премии, которые сама себе выписывала Анна Захарова. Я, когда устроилась на работу, думала, что это муниципальная структура, там должен быть порядок, но оказалось не так. Обстановка была такая на работе, что я физически недомогала. Ушла на больничный, а потом уволилась. Мое внутренне предчувствие подсказывало, что это все неправильно, — поделилась Елена Владимировна.

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Между тем, бывший главный бухгалтер ЦИМО продолжала начислять заработную плату сотрудникам казенного учреждения. По словам Елены Владимировны у нее было два варианта: выполнять поручения руководителя или писать докладную, что равносильно увольнению. По словам Ляховец, как только она устроилась на работу в ЦИМО, неоднократно подходила к начальнику управления финансов и налоговой политики Ирине Вагнер и исполняющей обязанности директора ЦИМО Анне Захаровой с просьбой начислять премии в соответствии с постановлением главы города, а не самовольно.

— Выплаты стимулирующего характера должен начислять глава Бердска, а не руководители структурных подразделений. Совещания всегда Ирина Вагнер проводила, она ведь была непосредственным руководителем управления финансов и ЦИМО, осуществляла общий контроль за работой. Мне сначала сказали, что все урегулируют, а потом вовсе перестали что-либо рассказывать, просто передавали документы. За все мое время работы, я в первый раз работала в таком ужасном коллективе. Сотрудники выбирали неугодного коллегу и «дружили» против него. Я не хотела об этом говорить и касаться этой темы, но в коллективе гнобили коллег, давали клички, унижали, — вспоминала Елена Ляховец.

Отвечая на вопросы гособвинителя Анны Беловой и адвоката обвиняемой Николая Муштина, бердчанка пояснила, что Захарова находилась на своем рабочем месте, выполняла свои рабочие функции, издавала приказы и принимала сотрудников на работу. Делопроизводитель ежемесячно подготавливала акты на выполнение работ Сергея Горбунова, который был трудоустроен в ЦИМО по гражданскому договору, но по факту развозил документацию управления финансов и налоговой политики. Главный бухгалтер видела, как он находился в приемной, забирал документы у делопроизводителя Ксении Севостьянчиковой, чтобы увезти их в новосибирское министерство финансов.

-Вот я однажды его видела. Не помню точно, отдавала ли я ему документы, либо делопроизводитель, но он их увозил. Документы были управления финансов, в ЦИМО их было мало, — пояснила суду Елена Владимировна.

Не один раз Сергея Горбунова и видела другой свидетель — бывший бухгалтер ЦИМО Ирина Ильина.

-Горбунов был у нас водителем. Выезжал с документами. Приходила к нам Севостьянчикова, не один раз говорила подготовить документы для отправки. Бумаги все через нее проходили. Я лично видела, как она папку с документами ему передавала. Он точно перевозил документы управления финансов и налоговой политики в минтранс Новосибирска, — уверяла суд Ирина Анатольевна.

Волнение Сергея Горбунова было заметно невооруженным глазом: листы с записями обвиняемого буквально трепыхались в руках, когда он задавал уточняющие вопросы свидетелям. Вздох облегчения последовал после ответа Ирины Анатольевны.

-Горбунов возил меня в новосибирское министерство финансов, я увозила туда отчеты. В этом была необходимость, так как в минфине требуются документы на бумажном носителе, с подписью и печатью. Отсрочек по доставке документации не было, увозили все в срок, — опровергла показания делопроизводителя Севостьянчиковой бывшая сотрудница ЦИМО.

Напомним, что на скамье подсудимых четверо: экс-директор муниципального ЦИМО Анна Захарова, бердская журналистка Ника Шапран, родной брат осуждённой за халатность начфина Ирина Вагнер Сергей Горбунов, а также медсестра-косметолог отеля «Крона» Ирина Кращук.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов — растрату и присвоение более 2 млн рублей бюджетных средств.

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое Горбунов, Кращук и Шапран, которые проходят как пособники в растрате. Они ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Зазарова похитила 56 211 рублей, прокомментировала Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Бердская власть пока не завила гражданский иск. Обвинение заявило о допросе 32 свидетелей.